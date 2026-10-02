Малта и Гибралтар не успяха да се победят

Малта и Гибралтар завършиха 1:1 в мач от Лигата на нациите. Домакините поведоха чрез Джоузеф Мбонг (53'), но Джеймс Сканлън (61') бързо изравни за гостите. Така Гибралтар записа второ поредно равенство в турнира, докато Малта не успя да спечели втория си двубой в групата.

Първото полувреме премина без голове, като Малта имаше по-голямо владение и по-често стигаше до наказателното поле на съперника. Домакините продължиха да бъдат по-активният отбор след почивката и в 53-ата минута натискът им даде резултат. Джоузеф Мбонг се разписа и постави Малта в добра позиция за победа.

Гибралтар обаче реагира бързо и само осем минути по-късно възстанови равенството. Джеймс Сканлън се възползва от възможността и отбеляза за 1:1, което се оказа и крайният резултат. До края Малта продължи да търси втори гол, но защитата на гостите удържа натиска и тимът си тръгна с точка. След равенството Малта събра четири точки и остава начело в групата, докато Гибралтар вече има две точки. Андора също е с две точки, което прави битката за първото място напълно отворена.

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