Световен шампион с Франция пред отказване

Световният шампион с Франция Оливие Жиру разкри, че вероятно ще се откаже следващото лято. Нападателят, който вчера навърши 40 години, продължава да играе на високо ниво и започна втори сезон в Лил, след като миналото лято се завърна в родината си.

“Като играч, мисля, че това най-вероятно е последният ми сезон. Затова се наслаждавам на всеки момент”, заяви Жиру в интервю за “Екип”.

Неговата кариера стартира в Гренобъл през 2006 г. Той стана шампион на Франция с Монпелие преди да замине за Англия, където игра в Арсенал и Челси и спечели четири пъти ФА Къп, Лига Европа (2019) и Шампионската лига (2021). През 2022 г. Жиру стана рекордьор по голове за Франция. Този рекорд бе подобрен от Килиан Мбапе, но Оливие завърши кариерата си в националния отбор на “петлите” с 137 мача и 57 гола.

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