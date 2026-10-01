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Домакинствата на България са сред най-малко посетените мачове в Лигата на нациите

  • 1 окт 2026 | 20:03
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Домакинствата на България са сред най-малко посетените мачове в Лигата на нациите

Домакинствата на България срещу Люксембург и Естония са сред най-малко посетените мачове сред всички 52 срещи от първите два кръга в турнира Лига на нациите, показват данните на специализирания сайт Football Meets Data.

Загубата на “лъвовете” с 1:2 от Люксембург е била изгледана от едва 4300 зрители или 22,9% от общия капацитет от 18777 места на стадион “Христо Ботев”. Така този мач се нарежда чак на 43-то място в класацията по посещаемост. Нулевото реми с Естония пък е с още по-малък брой зрители - само 960, като те са запълнили 5,1% от капацитета на съоръжението в Пловдив. Това отрежда на двубоя 49-о място. Зад него по посещаемост са само Андора - Малта (905 зрители), Израел - Ейре (319) на неутрален терен в Унгария и Румъния - Босна и Херцеговина, който се проведе при закрити врата.

На първо място по посещаемост очаквано е сблъсъкът Англия - Испания (2:3), който се изигра пред 84525 зрители или 93,9% от капацитета на “Уембли”. Топ 3 се допълва от Унгария - Украйна (0:0) с 56796 зрители или 84,5% от “Пушкаш Арена” и Нидерландия - Германия (1:1) с 51437 зрители или 92,1% от “Йохан Кройф Арена”.

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Снимки: Sportal.bg

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