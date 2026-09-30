Френски национал посочи с какво Зидан го е впечатлил най-много

Халфът на Франция Ману Коне се изказа ласкаво за новия си селекционер Зинедин Зидан, като призна, че най-много е бил впечатлен от техниката, която легендарният футболист продължава да притежава.

“Удоволствие е да бъда трениран от Зидан, който е световна легенда. Той ни води по много човешки и искрен начин. Близък е с играчите, като е интуитивен и отделя време, за да разговаря с всекиго по отделно. Той вдъхва увереност на всички, позволявайки ни да бъдем просто себе си. На мен ми каза да играя свободно. Това, което ме впечатли най-много, беше неговият технически диапазон. Виждайки, че той все още притежава такива умения, ме кара да си мисля, че по негово време те са били невероятни. Той е бил халф, така че научавам много от него и слушам всичко, което казва. Дава ми много съвети за позиционирането ми и за баланса на отбора.

🇫🇷 Manu Koné "choqué" par la palette technique de Zidane... et conquis par son management. pic.twitter.com/nktDIibhrt — RMC Sport (@RMCsport) September 30, 2026

Това е различен треньорски щаб - има повече хора и те отговарят на нуждите ни още по-добре, най-вече по отношение на вниманието и подкрепата край терена. Те са близо до нас и точно от това се нуждае един отбор. Така че сме поставени в правилните условия. Различните указания между Зидан и Дидие Дешан? Това са две различни схеми на игра. Сега имаме един полузащитник в дълбочина, докато в последния турнир имахме двама опорни халфове. Полузащитникът трябва да се адаптира към различни позиции, а аз имам тази гъвкавост. Където и да играя, ще се надлаждавам. Нямахме много време за работа, но успяхме да приложим всичко, което Зидан иска. Той е много горд и ни каза, че ни смята за много добри играчи, както и че сме способни лесно да се адаптираме към неговите изиствания”, коментира Коне на днешната си пресконференция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages