Фланелка на Зидан от финала на Мондиал 2006 отива на търг след две десетилетия

Футболните колекционери получават рядък шанс да се сдобият с фланелка, подготвена специално за Зинедин Зидан за финала на Световното първенство през 2006 година между Франция и Италия. Търгът ще се проведе онлайн от 25 октомври до 7 ноември от аукционната къща „Агют“. Собственичката на ценния артикул, представена с псевдонима Кристиан, разказва необикновената история как екипът е попаднал в семейството ѝ преди близо двадесет години и защо е дошло времето да се разделят с него.

Екипът на легендарния френски плеймейкър от мача, белязан от прочутия му удар с глава, влиза в дома на Кристиан благодарение на детски конкурс. След загубата на „петлите“ във финала през 2006 г. нейният 7-годишен тогава син е разстроен. По това време спортният концерн „Адидас“ организира състезание, в което участниците записват видеообръщения към Зидан, а най-популярните клипове печелят обувки или фланелка.

„Мобилизирахме всички познати да гласуват, макар че нямах никакви надежди. Когато се върнахме от ваканция, получих имейл, че синът ми е спечелил фланелката. Беше невероятно – куриер пристигна специално от Париж, за да ни я достави в рамка“, споделя тя.

Екипът е подготвен за Зидан за самия финал, макар и да не е носен по време на двубоя – обичайна практика, при която за играчите се подготвят резервни екипи в случай на смяна.

Решението за продажбата идва, след като семейството попада на телевизионно предаване за търгове на футболни реликви. До този момент синът на Кристиан категорично отказвал да се раздели със своя трофей от детството.

„Не знаехме реалната ѝ стойност и решихме да потърсим експертна оценка. Сега синът ми вече е възрастен, купи си жилище и се нуждае от средства за финансирането му, така че гледа на нещата по различен начин“, обяснява майката.

Рамката е отворена единствено в присъствието на специалист от аукционната къща, за да се гарантира автентичността заедно с придружаващата документация. Преди финала на наддаването ценният артикул ще бъде изложен публично в Ньой-сюр-Сен между 28 и 30 октомври.

Името на притежателката е променено по нейно желание от съображения за анонимност.

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