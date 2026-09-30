Упамекано едва не се преби с велосипед в компанията на Усман Дембеле

Ден след победата на Франция с 1:0 над Белгия в Лигата на нациите Усман Дембеле и Дайо Упамекано наеха електрически велосипеди за обиколка по улиците на Париж. Разходката им обаче бе съпътствана от поредица неловки моменти, които бързо привлякоха вниманието в социалните мрежи.

За офанзивния футболист на Пари Сен Жермен карането на велосипед във френската столица се превръща в традиция. В средата на август той бе заснет да върти педалите редом до Ашраф Хакими. Месец по-късно носителят на „Златната топка“ за 2025 година поднови практиката.

Дембеле оползотвори почивния си ден след срещата в Брюксел, наемайки градски електрически велосипеди за тур из френската столица заедно с Дайо Упамекано и своя приятел от детството Мустафа Диата. Тримата, родом от Еврьо (департамент Йор), се възползваха от мекото есенно време, за да преминат по централните парижки булеварди.

Dembélé et Upamecano ont été aperçus sur Paris en vélo, y’a rien qui va, Dembélé qui fait tomber une boîte puis Upamecano qui a failli tomber de son vélo mdrrr pic.twitter.com/tkHgRVfC1q — lélé ❤️💙 (@Julien_27LS) September 29, 2026

Маршрутът им обаче предложи неочаквани перипетии. Докато прекосяваше павирания сектор на площад „Конкорд“, Дембеле, облечен с черна шапка с козирка, слънчеви очила и коралово долнище, изпусна малка чантичка на пътното платно сред автомобилите. Футболистът, който влезе като резерва през втората част срещу „червените дяволи“, направи обратен завой с колелото си, за да си я върне въпреки натоварения трафик.

Само няколко метра по-нататък Упамекано загуби контрол над велосипеда си и за малко не падна, което принуди водач на сиво такси да спре рязко, за да избегне сблъсък. Хаотичният епизод предизвика множество шеговити реакции сред феновете онлайн.

След две победи в първите си два двубоя от международния прозорец – с по 1:0 при визитите на Турция и Белгия – „петлите“ на Зинедин Зидан ще играят пред своя публика на „Стад дьо Франс“ за следващите две срещи от Лигата на нациите: срещу Италия в петък и отново срещу Белгия в понеделник.

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