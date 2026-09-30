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България (U19) се прибра с две награди от турнира "Стеван Вилотич - Челе" в Сърбия

  • 30 сеп 2026 | 16:10
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България (U19) се прибра с две награди от турнира "Стеван Вилотич - Челе" в Сърбия

Юношеският национален отбор на България до 19 години бе отличен с купата за трето място и наградата за феърплей на 32-рото издание на международния футболен турнир "Стеван Вилотич – Челе" в Сърбия. Националите получиха двете признания на официалната церемония след края на надпреварата, която се проведе на Градския стадион в Суботица.

Гол-шедьовър от центъра донесе равенство на България U19
Гол-шедьовър от центъра донесе равенство на България U19

На българския тим бе присъден трофеят за феърплей "Ивица Кайдочи", който бе връчен от Бошко Спаич. Купата за третото място бе поднесена от Наташа Алексич, отговаряща за спорта в градската администрация на Суботица. Отличието за честна игра е признание за спортсменското поведение на българските национали в международната надпревара. И двете купи бяха получени от капитана на българския тим Калоян Божков, който е футболист на Динамо (Загреб).

Турнирът се проведе от 24 до 29 септември с участието на България, Сърбия, Унгария и Румъния. В трите си срещи националите записаха равенства по 1:1 срещу домакините и Унгария, а в заключителния двубой отстъпиха с 0:1 на Румъния след попадение в последната минута. България завърши с две точки, зад победителя Унгария със седем и Румъния с шест. Домакините от Сърбия останаха четвърти с една точка.

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