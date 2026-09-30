Ето кой ще води България в следващите два мача

Слушай на живо: Исландия - България

Младият специалист Атанас Рибарски ръководи днешната тренировка на България, научи Sportal.bg. Треньорът, който бе начело на България U19, ще води "лъвовете" в следващите два мача от Лига на нациите срещу Исландия и Люксембург.

Националният селекционер подаде оставка

Както е известно, Рибарски ще замени Александър Димитров, който снощи подаде оставка след равенството с Естония в Пловдив.

41-годишният специалист е бил начело на ЦСКА 1948 и Крумовград, като е бил и асистент треньор в Арда (Кърджали) и Ботев (Пловдив). Именно при "канарчетата" е последната му работа преди да поеме юношеския национален отбор до 19 години.

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