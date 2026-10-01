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Ландо Норис разясни извинението си към Франко Колапинто и осъди онлайн тормоза

  • 1 окт 2026 | 19:26
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Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис разкри мотивите зад публичното си извинение към Франко Колапинто след инцидента между двамата в Азербайджан. Пилотът на Макларън същевременно изрази дълбоко възмущение от вълната от обиди в социалните мрежи, провокирана от първоначалните му остри изказвания.

След сблъсъка на пистата в Баку Норис разкритикува остро аржентинския състезател и дори призова за налагане на наказание с лишаване от състезателни права. Малко след това британецът потърси контакт с Колапинто, за да му се извини за крайните си думи, но междувременно вече бе залят от лавина от нападки от страна на привърженици на южноамериканеца.

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За да успокои напрежението, пилотът на Макларън реши да направи и публично изявление, макар да подчерта, че единственият засегнат в ситуацията е бил самият Колапинто.

„Направих го по-скоро заради широката публика - обясни Норис в Малайзия. - Казах на Франко всичко, което исках. Той е единственият, пред когото наистина трябваше да изразя позицията си и да се извиня. Не беше необходимо да го правя в социалните мрежи, но предвид целия този шум реших, че е разумно да покажа публично, че поднесох извиненията си. Признавам, че не бях прав.“

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Норис уточни, че разговорът с колегата му е бил кратък и конструктивен, тъй като и двамата са признали грешките си за случилото се в Баку.

„Извиних му се за някои от думите си, които бяха неуместни, а той ми се извини за инцидента, което е напълно коректно - сподели Норис. - Много харесвам Франко, той е страхотен човек. Често разговаряме по време на опознавателните обиколки и парадите на пилотите. Просто и двамата се извинихме един на друг и затворихме темата.“

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Състезателят на Макларън обаче не скри разочарованието си от агресията в интернет и изрази надежда, че технологичните платформи ще предприемат по-сериозни мерки срещу проявите на омраза.

„За съжаление с това се сблъскваме не само ние, но и целият съвременен спорт - отбеляза британецът. - Част от това се дължи на емоцията и страстта, които са естествени за спорта. Но когато се премине към онлайн тормоз и смъртни заплахи, границата на нормалната фенска подкрепа отдавна е прекрачена. Социалните мрежи и спортните институции трябва да направят много повече, за да спрат подобни прояви, защото не всеки може лесно да понесе подобен натиск.“

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Въпреки че значително е ограничил активността си в интернет пространството, Норис бе категоричен, че този епизод няма да го откаже от това да изразява свободно мнението си занапред.

„Не трябваше да казвам част от нещата и разбирам защо някои хора се засегнаха - обобщи пилотът. - Въпреки това винаги ще държа на правото си да казвам какво мисля. Наясно съм, че не мога да се харесам на всички и че никога няма да срещам пълно единодушие – това е напълно нормално и е част от живота.“

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Снимки: Gettyimages

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