И Исак Хаджар ще стартира с наказание в Малайзия

Пилотът на Ред Бул Исак Хаджар потвърди, че ще бъде преместен с пет позиции назад на стартовата решетка за предстоящото състезание от Формула 1 на пистата „Сепанг“. Въпреки това французинът запазва оптимизъм, тъй като трасето в Малайзия предлага достатъчно удобни възможности за изпреварвания и пробиване в челото.

След като постигнаха двоен подиум в Баку – първи за австрийския тим от надпреварата в Китай през 2024 година – „биковете“ са изправени пред сериозно предизвикателство, ако искат да повторят този силен резултат. Конкурентите от Мерцедес въвеждат дългоочакван пакет с подобрения по своя болид W17, а междувременно Хаджар ще трябва да изтърпи санкция.

Isack has certainly had an eventful first season at Red Bull 👀



Speaking to Tom Clarkson on Beyond The Grid, @Isack_Hadjar opens up about missing three races, his new Red Bull contract and what it's like being Max Verstappen's team mate... and so much more! 😮‍💨#F1 — Formula 1 (@F1) September 30, 2026

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Френският състезател обяви новината в четвъртък на „Сепанг“, когато бе попитан от motorsport.com дали уикендът в Баку е бил най-добрият шанс на Ред Бул за победа или новите компоненти по колата дават увереност за още силни класирания до края на сезона.

„Да, по малко и от двете е. Смятам, че Баку по принцип е писта, която пасва много на нашия автомобил. Подобренията помогнаха, но на трасе с по-традиционна конфигурация ще разберем по-ясно къде точно се намираме спрямо останалите. Очаквам тук да сме малко по-малко конкурентни заради естеството на трасето. Ако все пак успеем да се преборим за подиум, това ще бъде чудесно, но за мен задачата ще е трудна, тъй като трябва да изтърпя наказание от пет места.“

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От Ред Бул за момента отказват да уточнят кой точно елемент от задвижващата система ще бъде сменен за старта до Куала Лумпур. Правилата предвиждат преместване с десет позиции назад при първо превишаване на лимита за даден компонент, докато всяка следваща смяна извън квотата носи пет места санкция. Тъй като Хаджар вече е надхвърлил ограниченията за всеки един елемент от силовия агрегат през този сезон, всяка нова замяна автоматично води до наказание от пет позиции.

Това поставя французина в неизгодна позиция още преди началото на свободните тренировки, но той остава уверен, че характеристиките на „Сепанг“ дават шанс за напредък.

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„Дори с наказанието вярвам, че на това трасе можеш да прогресираш, стига да разполагаш с нужното темпо. Ако не се справим, значи просто не сме били достатъчно бързи. Това е реалността.“

Хаджар сподели, че вече се чувства готов за пълна атака след възстановяването от контузията на китката. Докато в Баку бе подходил предпазливо, в Малайзия планът му е коренно различен.

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„Конфигурацията тук позволява да натиснеш максимално още от самото начало. Пистата е отворена и няма близки предпазни стени, така че можеш да търсиш лимита много по-рано. В Баку, ако прекрачиш границата, се озоваваш директно в стената и затова подходих стъпка по стъпка. Този уикенд обаче е напълно нормален за мен и трябва веднага да поемам рискове.“

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Снимки: Gettyimages