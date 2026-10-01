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Тото Волф потвърди сериозен пакет подобрения за колата на Мерцедес

  • 1 окт 2026 | 15:46
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Ръководителят на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф обяви, че тимът най-после ще въведе значителен пакет с подобрения за своя болид този уикенд в Малайзия. Това е първият сериозен ъпгрейд за отбора от майското състезание за Гран при на Канада насам.

Германският конструктор не бе добавял големи технически новости по модела W17 от надпреварата в Монреал, но въпреки това записа шест победи в изминалите десет старта. С това Мерцедес натрупа внушителен аванс от 160 точки пред Ферари в класирането при конструкторите.

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Докато съперниците от Ферари, Макларън и Ред Бул представяха регулярни новости по автомобилите си, Кими Антонели отбеляза след старта в Нидерландия, че Мерцедес вече не притежава най-бързата кола на пистата. Тогава Волф аргументира паузата с необходимостта от равномерно разпределение на бюджета за разработки през сезона – твърдение, което шефът на Макларън Андреа Стела посрещна със скептицизъм.

След близо четиримесечно очакване обаче Антонели и Джордж Ръсел ще получат обновения болид за уикенда на пистата „Сепанг“ в Малайзия, където ще се проведе Гран при на Бахрейн.

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„Подготвили сме пакет с подобрения за този уикенд и това е съществена крачка напред за нас - сподели Волф. - В последните състезания на по-представителните за възможностите на колите трасета не бяхме на нивото, на което ни се иска. "Монца" и Баку поставиха специфични предизвикателства, но на традиционните конфигурации нямахме реална възможност да спорим за първата позиция.“

„Наясно сме с тази ситуация и работим усилено, за да я променим. Надяваме се новостите да ни изведат крачка напред, макар че във Формула 1 никога няма гаранции. Хронометърът винаги е върховният съдия. Сега основната ни цел е бързо да разберем как работи пакетът, да проведем чист уикенд и да се завърнем в битката в челото.“

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„Сепанг" е изключително тежка писта, която подлага на изпитание всеки елемент от болида. Нужни са отлично темпо в бързите завои, силно сцепление, прецизно управление на гумите и постоянство в тежките и горещи атмосферни условия. Това безспорно е един от най-комплексните тестове в календара“, обобщи ръководителят на Мерцедес.

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Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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