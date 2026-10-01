Двама пилоти на Сливен карт тийм ще представят България на Световния финал на Ротакс

Пилотите на Сливен карт тийм Пламен Първанов и Стелиян Господинов ще участват в Grand Final 2026 на Ротакс, който ще се проведе в Портимао, Португалия, съобщиха от клуба.

Първанов осигури квотата си в Кюстендил, където спечели едно състезание и завърши втори в другото. С две победи и едно второ място през сезона той оглави крайното класиране в електрическия клас Е10 Мини.

Две български момчета срещу съперници от цял свят

Господинов вече имаше квота от състезание в Хасково, а в Кюстендил завърши втори и първи в двете състезания. Той е трети в крайното класиране в електрическия клас Е10.

В състезанията участва и Дияна Балева от клуба. Вицешампионът на България в клас Микро Макс Кристиян Турлаков не взе участие, тъй като се подготвя за състезанието „Моджо Трофи“ преди финалите в Италия.

T4 Series България има първите си шампиони

„От две възможни квоти за България Стелиян Господинов и Пламен Първанов взеха и двете. Не сме очаквали такъв резултат", заяви треньорът и председател на клуба Щилиян Тенчев пред БТА. Според него постижението е резултат от работата на пилотите и от подкрепата на Община Сливен, която е осигурила тренировъчна писта. Клубът е създаден преди три години.

На 3 и 4 октомври Господинов и Първанов ще участват в четвъртия кръг от Ротакс Max Challenge Централна Европа на пистата в Кечкемет, Унгария. През октомври предстоят още международни състезания с пилоти, класирали се за Световния финал от други държави. Финалът в Портимао е от 7 до 14 ноември.

Нови победители и много екшън в T4 Series България в Кюстендил

БТА припомня, че картинг шампионатът T4 Series България излъчи първите си шампиони на финала на дебютния сезон на пистата в Серес, Гърция.

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