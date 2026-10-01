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В Малайзия се надяват на 100 000 зрители през уикенда

  • 1 окт 2026 | 16:50
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Организаторите на Гран При на Бахрейн в Малайзия се надяват, че ще успеят да продадат 100 000 зрители за предстоящия състезателен уикенд. Данните за продажбите вчера показаха, че вече са реализирани 95 000 билети и изпълнителният директор на пистата „Сепанг“ Аджан Шафриман Ханиф е уверен, че резултатът ще достигне 100 000.

Такъв резултат ще е близо до рекордните продажби в историята на стартовете от Формула 1 на „Сепанг“. Рекордът се държи от Гран При на Малайзия през 2008 с продадени 126 960 билета. Обикновено състезанията на „Сепанг“ събираха между 40 и 50 000 зрители, което се оказа и основната причина Формула 1 да напусне Малайзия.

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Данните показват, че половината от билетите за предстоящия уикенд са купени от чужденци, което беше отчетено от властите в Малайзия като добра новина.

Приходите от продажбата на билети за състезанието отиват за Бахрейн, а оттам ще платят твърда сума за наемането на пистата в Малайзия.

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Снимки: Gettyimages

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