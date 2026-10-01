Макс Верстапен се завръща в GT3 за дуел с Валентино Роси

Звездата на Ред Бул във Формула 1 Макс Верстапен ще се изправи срещу легендата от MotoGP Валентино Роси, след като нидерландецът обяви изненадващото си завръщане в надпреварите за туристически автомобили от клас GT3. Четирикратният световен шампион във Формула 1 ще използва кратката пауза между две серии от по три поредни състезания, за да се включи във финала на GT World Challenge Европа на пистата в Портимао между 16 и 18 октомври.

Верстапен ще пилотира автомобил Мерцедес-AMG GT3, подготвен от отбора 2 Seas Motorsport и брандиран от Верстапен Рейсинг. Това ще отбележи първия му старт в сериите на Стефан Рател и ще го изправи в директна битка в професионалната категория срещу Роси, който се състезава за тима, който представлява БМВ – WRT.

AND MAX OVERTAKES BOTH CARS AHEAD OF HIM



MAX VERSTAPPEN LEADS THE 24H OF NURBURGRING!! ABSOLUTELY STUNNING DRIVING pic.twitter.com/weN4fDwaPH — Verstappen News (@verstappenews) May 16, 2026

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Нидерландският пилот потвърди участието си преди старта за Гран при на Бахрейн в Малайзия. Това ще бъде първото му появяване в GT3 след майското издание на легендарното състезание „24 часа на Нюрбургринг“.

Включването на Верстапен стана възможно заради разместване в графика на Световния шампионат за издръжливост (WEC). Промяната доведе до препокриване на датите, поради което титулярните състезатели на тима му Жул Гунон и Даниел Хункадея няма да могат да участват в Портимао. По същото време те ще защитават цветовете съответно на Алпин и Дженезис в надпреварата „6 часа на Барселона“.

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„Знам, че двама от моите пилоти няма да могат да бъдат част от състава. Трябваше да влязат други хора и нямам търпение. Разбира се, бих предпочел редовните ми състезатели да карат, но графикът понякога се променя и в това няма проблем. Харесвам Портимао, обичам да съм в Португалия, така че ще направим всичко възможно за силен уикенд“, коментира Верстапен.

За момента е потвърдено, че негов съотборник в тричасовата надпревара от Купата за издръжливост ще бъде Крис Лълам, докато третият пилот все още не е ясен. Верстапен обаче категорично отхвърли спекулациите, че може да си партнира с Фернандо Алонсо.

С добавянето на старта в Портимао нидерландецът влиза в най-натоварения период от своя сезон, като ще се състезава в седем поредни уикенда в интервала между Гран при на Азербайджан и надпреварата за Гран при на Бразилия на 8 ноември.

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„Очертават се доста натоварени седем седмици, но ще се справим. Всичко това ми носи удоволствие, така че ще видим какво ще успеем да направим“, допълни той.

Верстапен отделя все по-голямо внимание на проектите си в състезанията със спортни автомобили, а неговият собствен екип вече разшири програмата си за 2026 година. След като механичен проблем му отне победата на пистата „Нюрбургринг“ през май, следващата година той планира отново да атакува върха в „24 часа на Нюрбургринг“.

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29-годишният състезател обмисля да включи и участие в „24-те часа на Спа“ за 2027 г., но категорично отрече слуховете, че преговаря да кара новия прототип на Форд в клас Хиперкар за „24 часа на Льо Ман“.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

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Снимки: Gettyimages