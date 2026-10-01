Какво очаква Леклер от промените по колата на Ферари?

Пилотът на Ферари Шарл Леклер потвърди, че очаква още подобрения по болида на Скудерията SF-26 в рамките на настоящия сезон и даде да се разбере, че е оптимист за ефекта от тях.

В Баку Леклер се пребори за второто място в квалификацията, но в състезанието той и Люис Хамилтън изостанаха от битката за местата на подиума.

The squad arrive for the Bahrain Grand Prix in Malaysia weekend 👊#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/wzrJ9qhjh3 — Formula 1 (@F1) October 1, 2026

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„Ще имаме някои нови неща по колата и се надявам, че те ще ни помогнат да минем пред Ред Бул и Макларън - обясни на „Сепанг“ днес Леклер. - Но не мисля, че това ще е достатъчно, за да се борим с Мерцедес.“

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Снимки: Gettyimages