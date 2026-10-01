Оливър Солберг поведе на старта на рали „Сардиния“

Оливър Солберг с Тойота спечели първата отсечка от рали „Сардиния“ и поведе в класирането в последния кръг за сезона в WRC. Този уикенд на остров Сардиния ще се реши световната титла, а Солберг е един от тримата претенденти заедно със съотборниците му Елфин Еванс и Сами Паяри.
Втори в първата отсечка завърши миналогодишният победител Себастиен Ожие (Тойота), на 0,8 секунди, а трети - Еванс, като лидерът в световния шампионат остана на 1,1 секунда от Олривър.
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Суперспециалният етап с дължина 2,21 км в град Итири не е показателен за тежкия маршрут, който очаква пилотите от утре до неделя. Утрешната програма включва 6 отсечки - три етапа, които се карат по два пъти, като най-дългият е над 23 км.