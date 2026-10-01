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Разочарованият Естебан Окон: Мястото ми е във Формула 1

  • 1 окт 2026 | 16:54
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Отборът на Хаас официално потвърди новината, за която отдавна се говореше в падока – Естебан Окон ще напусне тима в края на сезон 2026 във Формула 1. Въпреки раздялата, френският пилот категорично заяви, че бъдещето му принадлежи на световния шампионат и не планира да търси развитие в други автомобилни серии.

„Фокусът ми е изцяло върху Формула 1. Това е напълно ясно, там е моето място и там искам да бъда, така че няма да търся други варианти - коментира Окон в началото на състезателния уикенд в Малайзия. - Във Формула 1 обаче всичко се развива за секунди. Все още работя усилено, за да осигуря мястото си за следващата година. В момента най-важното е да се представяме силно на пистата. В последните надпревари показахме добро темпо и за мен това е най-добрият начин да докажа качествата си. Разбира се, имаме нужда от конкурентен болид, какъвто ни липсваше в редица състезания, включително и през миналия сезон. Когато разполагаме с необходимата скорост, резултатите идват – както се видя в Баку и Мадрид.“

Хаас официализира раздялата си с Естебан Окон
Хаас официализира раздялата си с Естебан Окон

Престоят на Окон в Хаас премина през множество възходи и спадове, като преди това той прекара пет сезона в Алпин. С предишния си отбор французинът спечели Гран при на Унгария през 2021 година, но впоследствие загуби доверието на новото ръководство, оглавявано от Флавио Бриаторе. В Хаас пилотът често се сблъскваше с капризите на болидите VF-25 и VF-26, докато съотборникът му Оливър Беъ;арман успяваше по-често да извлече максимума от същата техника, без да се оплаква от проблемите на колата.

Като независим и по-скромно финансиран отбор, Хаас често изостава в развитието на техниката през сезона. Проблемите с баланса при спиране и аеродинамичните колебания след промени в настройките предизвикаха редица остри коментари от страна на французина. Въпреки че директният му тон понякога бе възприеман като конфликтен от инженерния щаб, Окон твърди, че критиките му са били напълно професионални.

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„Просто си върша работата и се опитвам да изведа болида до нивото, на което трябва да бъде. В крайна сметка това помага на целия отбор, защото виждаме плодовете от упоритата работа и откритото посочване на слабостите“, категоричен е пилотът.

Фаворит за свободното място в Хаас е младият състезател от академията на Ферари Рафаел Камара. Пред Окон остават ограничени опции за титулярна позиция, като една от тях е тимът на Кадилак, където договорите на Серхио Перес и Валтери Ботас за следващия сезон все още не са финализирани. Друг възможен път е роля на резервен пилот в Астън Мартин с перспектива за бъдещо титулярно място, когато бившият му съотборник Фернандо Алонсо реши да прекрати състезателната си кариера.

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„Продължавам да работя с отбора и да се опитвам да се представям на ниво, а възможностите пред мен ще оценявам по-късно през годината.“

„Както вече ви казах, във Формула 1 всичко е възможно. Със сигурност обаче искам да бъда на стартовата решетка и през следващия сезон.“

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Снимки: Gettyimages

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