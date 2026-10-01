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Уважение и смях при първата среща на Тайсън Фюри и Антъни Джошуа лице в лице в Лондон

  • 1 окт 2026 | 03:32
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Уважение и смях при първата среща на Тайсън Фюри и Антъни Джошуа лице в лице в Лондон

След повече от десетилетие на задочни спорове, медийни закани и провалени преговори, британските титани в тежка категория Тайсън Фюри и Антъни Джошуа демонстрираха подчертано взаимно уважение, размениха шеги и дори се договориха да пият по бира след мача. Това се случи по време на официалната пресконференция в Лондон, която даде старт на подготовката за техния грандиозен сблъсък.

Двете суперзвезди на световния бокс ще се изправят един срещу друг на 11 декември на стадион „Принсипалити“ в Кардиф. Въпреки дългата и напрегната история между тях, събитието премина под знака на спокойствието и спортсменския дух – като среща на двама ветерани в заключителния етап на техните богати кариери, които отчитат извървения дълъг път.

Официално: Ей Джей срещу Фюри през декември в Уелс
Официално: Ей Джей срещу Фюри през декември в Уелс

„Той е модел за подражание и лицето на британския бокс от години“, заяви 38-годишният Фюри по адрес на своя съперник. „Много по-често ми се налага да защитавам най-големия си опонент пред фенове на улицата, отколкото да го критикувам.“

Въпреки че в дните преди представянето имаше неясноти около промоционалните договори и очаквания за искри на сцената, 36-годишният Джошуа предпочете да акцентира върху историческата стойност на срещата.

„Това събитие спира дъха и не казвам това с лека ръка“, сподели Джошуа. „Изключително благодарен съм за възможността тази битка да се проведе именно във Великобритания. Знам, че хората по пъбовете са се били заради спорове кой от нас ще победи, а цели семейства са се карали по тази тема.“

Приятелският тон се прояви най-отчетливо по време на традиционния дуел на погледите, в който Джошуа с усмивка се престори, че гъделичка корема на своя опонент.

Плановете за дългоочакваното шоу между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа остават под въпрос
Плановете за дългоочакваното шоу между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа остават под въпрос

Очаква се сблъсъкът да бъде за вакантния пояс на Световната боксова асоциация (ВБА) в тежка категория, макар че екипът на шампиона на организацията Мурат Гасиев вече внесе официално възражение относно планирания статут на титлата.

„Надявам се след срещата да изпием по една бира „Гинес“ заедно“, завърши Фюри. „Победа, загуба или равен – нека заровим томахавката.“

„Не съм сигурен дали мога да ти се доверя“, пошегува се в отговор Джошуа, предизвиквайки вълна от смях сред присъстващите.

В атмосферата между двамата опитни бойци преобладаваше видимо облекчение. И двамата ветерани изглеждаха напълно готови да оставят развръзката на ринга най-после да разреши спора, който години наред така и не намери отговор в думите.

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