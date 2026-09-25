Еди Хърн е категоричен, че Дейна Уайт няма да участва в промотирането на Фюри - Джошуа

Еди Хърн постигна своето, след като бе потвърдено, че мачът между Антъни Джошуа и Тайсън Фюри ще се проведе във Великобритания. Дългоочакваният сблъсък в тежка категория най-накрая е официален, като двамата боксьори се договориха да се срещнат на 11 декември в Кардиф, Обединеното кралство. Изглежда никой не е по-доволен от сделката от президента на „Мачрум Боксинг“ – Еди Хърн.

Хърн водеше публична битка с изпълнителния директор на UFC, Дейна Уайт, относно датата и мястото на дългоочаквания двубой, като през последните седмици изглеждаше, че цялата сделка може да пропадне. Но изненадващо бе постигнато споразумение и Джошуа и Фюри най-накрая ще се срещнат през декември в Обединеното кралство – мястото, за което Хърн винаги е твърдял, че ще бъде домакин на събитието.

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„Дейна Уайт каза на всички, че той промотира шоуто, че ще доведе битката в Америка, че знае къде е мястото. Очевидно знаем, че това не се случи. Дейна Уайт не може да участва в този мач. „Нетфликс“ очевидно не са разбрали. Никой не говори с другия. Аз говоря със саудитците, Дейна Уайт не е замесен в мача, а „Нетфликс“ казват: „битката е в сътрудничество с Дейна Уайт“. Но както показах с битката за Обединеното кралство, която спечелихме, ние се придържаме към нашия договор и той не може да бъде замесен“, добави Хърн.

Хърн твърди, че Уайт е направил всичко възможно, за да доведе битката в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк, но в крайна сметка всички замесени в организацията е трябвало да признаят, че мачът Джошуа срещу Фюри трябва да се проведе във Великобритания.

„На практика те омаловажиха, те се отказаха, направиха всичко възможно, за да донесат тази битка в Америка“, каза Хърн. „Когато им казах отново, че това няма да се случи, те се отказаха.“

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Уайт не е коментирал мача след обявяването му в четвъртък, но Хърн със сигурност чувства, че заслужава почетна обиколка, след като месеци наред обещаваше, че шефът на UFC няма да участва в организацията на двубоя.

Сега Хърн затвърждава този факт, докато празнува, че сделката за Джошуа срещу Фюри е финализирана за декември в Обединеното кралство.

„Ти загуби“, обърна се Хърн към Уайт. „Направи всичко, за да доведеш тази битка в Америка и да ограбиш британските фенове на бокса. Предай се, синко.“

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