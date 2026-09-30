MAX FIGHT се завръща в Бургас с още по-вълнуваща гала вечер

MAX FIGHT 67 се завръща в града, дал началото на веригата, с грандиозен международен сблъсък, който ще определи претендент № 1 за титлата.

Водещата верига за бойни спортове в България официално обяви своето завръщане край морето. Най-очакваното есенно събитие в бойните спортове у нас - MAX FIGHT 67, ще се проведе на 28 ноември 2026 г. (събота) от 17:30 ч., а домакин отново ще бъде обновената спортна зала „Младост“ в Бургас.

Едва няколко месеца след огромния успех на лятното издание MAX FIGHT 66, градът отново ще посрещне елита на бойните изкуства у нас за една паметна вечер през ноември. Една от най-големите битки вече е ясна - международен двубой на световно ниво по най-атрактивния правилник - Муай-Тай с ММА ръкавици в супер полусредна категория.

Един срещу друг ще излязат двама от най-експлозивните бойци, които Бургас е виждал. Многократният шампион на Турция, боецът, който вдигна на крак публиката в морския град- Бурак Пойраз, се завръща на ринга след епичната и кървава битка срещу шампиона Мартин Петков през лятото, а единствената му цел е реваншът за титлата. До момента той е постигнал 31 победи, 7 от които с нокаут, като е записал и 7 загуби.

Срещу него обаче се изправя добре познатият и обичан от българската публика Денис Цапу от Молдова. Световният шампион на WAKO по кикбокс влиза в срещата с впечатляваща статистика - 19 победи (8 с нокаут) и 4 загуби. Самият Цапу вече отправи директно предизвикателство към Мартин Петков - и той иска пояса.

Пойраз и Цапу имат и история помежду си. През 2021 г. двамата застават един срещу друг на ринга. Молдовецът печели битка по правилата на К-1 - големи ръкавици, разрешени удари с колене, но не и с лакти, правилник към който Цапу е по-добре приспособен. Събитието ще се цели да надгради основите, които MAX FIGHT 66 заложи преди броени месеци. Бойна гала вечер, наситена с паметни, зрелищни моменти.

През лятото Борислав Велев - Рой се завърна на професионалния ринг с нокаут, който се превърна в сензация в интернет.

След тежка контузия на коляното, която извади непобедения Велев от бокса за 2 години, нокаутьорът продължи това, което беше започнал. 15 мач - 15 поредна победа - 15 нокаута. В третия рунд на срещата му с Димитри Тренел, българинът пласира ъперкът, след който френският му съперник не успя да се изправи, удар, който донесе на Велев и на MAX FIGHT милиони гледания в социалните мрежи.

В главната битка на вечерта шампионът по муай-тай на веригата в лека средна категория Мартин Петков постигна своята 15 победа. Роденият в Годеч боец надделя над Бурак Пойраз с единодушно съдийско решение след 3-рундова война на ринга.

През втория рунд Бурак пласира лакът, който отвори сериозна аркада на шампиона, но щабът на Петков се справи и срещата продължи. След оспорван трети рунд съдийте отсъдиха победата на Мартин.

Преди началото на основната карта, MAX FIGHT вече беше превърнал деня в истински празник на бойните изкуства. Освен партньорствата със събития KIDS EXPO, както и със Спортния фестивал на Пловдив, веригата стартира своя кампания, която цели да развива спорта при младежите, да ги изкара от улицата и да ги изпрати в залите.

„Денят на отворените врати“ даде възможност на желаещите аматьори и полупрофесионалисти на всякакви възрасти от клубове из цялата страна да покажат уменията си и да усетят какво е да застанеш под светлината на прожекторите на професионалния ринг.

Дебютното издание на кампанията, проведена в колаборация с Община Бургас, се превърна в истински успех. На ринга се качиха над 100 участници, като ентусиастите имаха шанса да се съревновават в 8 различни спорта - бокс, кикбокс, ММА, муай-тай, джу-джицу, граплинг, бойно самбо и карате.

Бъдещите звезди на бойните спортове в България подготвиха ринга за настоящите - карта, наситена със зрелищни битки.

Кой ще спечели сблъсъка на титаните и ще получи право да се изправи срещу шампиона на MAX FIGHT, ще разберем на 28 ноември.

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