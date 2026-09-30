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Бивша шампионка съди Джейк Пол за 10 милиона долара

  • 30 сеп 2026 | 12:45
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Бивша шампионка съди Джейк Пол за 10 милиона долара

Бившата шампионка по бокс Хедър Харди е завела дело за над 10 милиона долара срещу Джейк Пол и промоутърската му компания Most Valuable Promotions (MVP). Искът е свързан с единственото ѝ участие в организирано от компанията събитие — двубой през 2023 г., който се оказа последният в кариерата ѝ.

Исковата молба е подадена на 23 септември в Тексас. В нея се твърди, че ответниците са проявили небрежност и са нарушили Закона за реформа в бокса „Мохамед Али“. Харди твърди, че компанията на Пол я е включила в „опасен и ненужен реванш срещу Аманда Серано, представлявана от MVP“. Според исковата молба ответниците „са знаели или е трябвало да знаят, че двубоят носи изключително висок и предвидим риск от сериозно неврологично увреждане за Харди. Въпреки това са продължили с организирането му“.

Харди загуби мача с единодушно съдийско решение и скоро след това прекрати кариерата си. Наскоро тя започна кампания за набиране на средства в GoFundMe, за да покрива разходите си за живот, докато се справя с последиците от кариерата си в бойните спортове.

„След години, в които понасях удари заради спорта, който обичах, получих травматично мозъчно увреждане“, каза Харди. „Увреждането се отрази на здравето и зрението ми, както и на способността ми да работя достатъчно редовно, за да покривам основните си разходи и нужди.“

След новината за делото срещу Пол и Most Valuable Promotions компанията изпрати позиция до ESPN.

„MVP изпитва голямо уважение към Хедър Харди“, се казва в изявлението. „Разбираме колко трудно е положението ѝ, искрено ѝ съчувстваме и се надяваме тя да получи грижите и подкрепата, които заслужава.

Участието на Хедър в нашето събитие на 5 август 2023 г. беше договорено чрез нейния промоутър Лу Дибела, който сключи контракта за двубоя. Хедър публично изрази благодарността си за предоставената възможност както преди, така и след мача. MVP спази приложимите процедури. Спортната комисия, която отговаряше за събитието, разреши на Хедър да се състезава след медицински преглед, а двубоят се проведе под надзора на комисията и съгласно обичайните ѝ медицински изисквания и правила за безопасност. MVP остава ангажирана с безопасността на боксьорите и подкрепата за спортистите, които участват в нашите събития, при пълно спазване на стандартите на комисията.“

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