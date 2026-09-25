Без клауза за реванш за Ей Джей и Фюри

Дългоочакваният сблъсък между Антъни Джошуа и Тайсън Фюри, който беше официално обявен днес за 11 декември, ще бъде за супер-титлата на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория, съобщава списание „Дъ Ринг“.

В ранглистата на WBA Фюри е поставен под номер две, а Джошуа е трети.

Битката между Джошуа и Фюри ще бъде изключително доходоносна, като и двамата боксьори ще спечелят огромни суми. Част от тези приходи сега ще отидат при WBA под формата на такси за санкциониране след решението на организацията да върне супер-пояса.

След като през юни Александър Усик реши да се откаже от титлите си, една от които беше именно титлата на WBA, санкциониращият орган за кратко оттегли този статут в тежка категория. Сега отново ще има двама шампиони на WBA в дивизията, при условие че мачът между Джошуа и Фюри не завърши наравно.

Засега обаче в договорите не е включена клауза за реванш.

„Не, към момента няма“, заяви Франк Уорън, промоутърът на Тайсън Фюри, пред „ТокСпорт“ в отговор на въпрос дали в договорите има клауза за реванш.

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