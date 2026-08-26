Франк Уорън: Битката Фюри - Джошуа ще се състои

Промоутърът Франк Уорън е уверен, че дългоочакваният сблъсък между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще се състои.

В основата на проблема по организирането на тази битка е първоначалният контракт на Джошуа, който предвижда двубоят в тежка категория да се проведе в Обединеното кралство. Главният финансист Турки Алалших и „Нетфликс“, които ще излъчват събитието, обаче настояват то да се състои в САЩ, за да се увеличи максимално телевизионната аудитория.

„Определено смятам, че мачът ще се състои“, заяви Уорън, който организира двубоя Моузес Итаума – Филип Хъргович в събота, пред „Скай Спортс“. „Мисля, че Турки Алалших ще го обяви съвсем скоро. Знам, че имаше някои проблеми с договорите между „Мачрум“ и „Ей Джей“. Вярвам, че ще ги изгладят.“

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„Междувременно Тайсън отлетя за Щатите, той е в Маями и се подготвя за битката“, добави промоутърът.

За Уорън обаче провеждането на мача на американска земя не е нещо необичайно.

„Мисля, че и двамата искат мачът да е на „Уембли“, но това вече не е в техни ръце. Е, това не е съвсем вярно, те биха могли да откажат да се бият. Но тогава няма да получим битката, която всички искат да видят. Смятам, че заради огромната сума пари, която ще получат, двубоят ще се състои“, продължи той.

„Надявам се да греша, но мисля, че ще се проведе в Америка по очевидни причини... Но това не е нещо необичайно. Имахме велики, велики американски герои като Мохамед Али и Джордж Форман. Вегас искаше мача, „Медисън Скуеър Гардън“ го искаше, а той се проведе в Заир през 1974 г. Хората се чудеха: „Какво е пък това?“. Но това се превърна не само в емблематичен мач, а в емблематичен момент в спорта. След това беше Али срещу Фрейзър, третият мач, „Трилърът в Манила“... Така че не е нещо необичайно.“

„Те са професионални боксьори; няма да се оправдавам. Дали бих искал да го видя, дали всички фенове биха искали да го видят на „Уембли“? Разбира се, че биха искали. Но те са в ръцете на друг телевизионен оператор, който иска мачът да е в Америка.“

20 ноември е широко спряганата дата за сблъсъка.

„Мисля, че ще бъде в началото на ноември. Обсъждат се няколко дати, но както при всички тези неща, докато всички не кажат „страхотно, готово е“, нищо не е готово.“, каза Уорън.

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„Просто се надявам да успеят да разрешат проблема преди уикенда“, завърши той.

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