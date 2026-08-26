Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Франк Уорън: Битката Фюри - Джошуа ще се състои

Франк Уорън: Битката Фюри - Джошуа ще се състои

  • 26 авг 2026 | 15:19
  • 305
  • 0
Франк Уорън: Битката Фюри - Джошуа ще се състои

Промоутърът Франк Уорън е уверен, че дългоочакваният сблъсък между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще се състои.

В основата на проблема по организирането на тази битка е първоначалният контракт на Джошуа, който предвижда двубоят в тежка категория да се проведе в Обединеното кралство. Главният финансист Турки Алалших и „Нетфликс“, които ще излъчват събитието, обаче настояват то да се състои в САЩ, за да се увеличи максимално телевизионната аудитория.

„Определено смятам, че мачът ще се състои“, заяви Уорън, който организира двубоя Моузес Итаума – Филип Хъргович в събота, пред „Скай Спортс“. „Мисля, че Турки Алалших ще го обяви съвсем скоро. Знам, че имаше някои проблеми с договорите между „Мачрум“ и „Ей Джей“. Вярвам, че ще ги изгладят.“

Еди Хърн: Има нарушения по договора на Антъни Джошуа за мача с Тайсън Фюри
Еди Хърн: Има нарушения по договора на Антъни Джошуа за мача с Тайсън Фюри

„Междувременно Тайсън отлетя за Щатите, той е в Маями и се подготвя за битката“, добави промоутърът.

За Уорън обаче провеждането на мача на американска земя не е нещо необичайно.

„Мисля, че и двамата искат мачът да е на „Уембли“, но това вече не е в техни ръце. Е, това не е съвсем вярно, те биха могли да откажат да се бият. Но тогава няма да получим битката, която всички искат да видят. Смятам, че заради огромната сума пари, която ще получат, двубоят ще се състои“, продължи той.

„Надявам се да греша, но мисля, че ще се проведе в Америка по очевидни причини... Но това не е нещо необичайно. Имахме велики, велики американски герои като Мохамед Али и Джордж Форман. Вегас искаше мача, „Медисън Скуеър Гардън“ го искаше, а той се проведе в Заир през 1974 г. Хората се чудеха: „Какво е пък това?“. Но това се превърна не само в емблематичен мач, а в емблематичен момент в спорта. След това беше Али срещу Фрейзър, третият мач, „Трилърът в Манила“... Така че не е нещо необичайно.“

„Те са професионални боксьори; няма да се оправдавам. Дали бих искал да го видя, дали всички фенове биха искали да го видят на „Уембли“? Разбира се, че биха искали. Но те са в ръцете на друг телевизионен оператор, който иска мачът да е в Америка.“

20 ноември е широко спряганата дата за сблъсъка.

„Мисля, че ще бъде в началото на ноември. Обсъждат се няколко дати, но както при всички тези неща, докато всички не кажат „страхотно, готово е“, нищо не е готово.“, каза Уорън.

Тайсън Фюри: Обявяването на мача с Антъни Джошуа идва скоро
Тайсън Фюри: Обявяването на мача с Антъни Джошуа идва скоро

„Просто се надявам да успеят да разрешат проблема преди уикенда“, завърши той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Борислав Георгиев: Впечатлен съм от желанието на Станимира

Борислав Георгиев: Впечатлен съм от желанието на Станимира

  • 25 авг 2026 | 20:19
  • 1309
  • 0
Пабло Молина - шампионът от Аржентина, който получава своя шанс да блесне на SENSHI 33

Пабло Молина - шампионът от Аржентина, който получава своя шанс да блесне на SENSHI 33

  • 25 авг 2026 | 16:03
  • 974
  • 0
Дейна Уайт: Тежката категория е във възход

Дейна Уайт: Тежката категория е във възход

  • 25 авг 2026 | 13:04
  • 487
  • 0
България отвори нова страница в спортните отношенията между България и Китай

България отвори нова страница в спортните отношенията между България и Китай

  • 25 авг 2026 | 12:02
  • 1017
  • 1
„Не пласира нито един удар“: Ромеро е разочарован от съдийското решение в мача с Лопес

„Не пласира нито един удар“: Ромеро е разочарован от съдийското решение в мача с Лопес

  • 25 авг 2026 | 11:22
  • 538
  • 0
Масово сбиване прекрати MMA събитие в Калифорния

Масово сбиване прекрати MMA събитие в Калифорния

  • 25 авг 2026 | 10:49
  • 2049
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

  • 26 авг 2026 | 14:46
  • 22873
  • 206
БФС измести Ботев (Пд) - Левски за неделя

БФС измести Ботев (Пд) - Левски за неделя

  • 26 авг 2026 | 15:55
  • 2464
  • 14
Янев: Искаме да победим за нашата чест, да покажем от какво тесто сме омесени

Янев: Искаме да победим за нашата чест, да покажем от какво тесто сме омесени

  • 26 авг 2026 | 12:15
  • 12711
  • 93
Задръжаха шестима българи в Гърция преди мача с АЕК

Задръжаха шестима българи в Гърция преди мача с АЕК

  • 26 авг 2026 | 16:11
  • 125
  • 0
Манчестър Сити обяви рекордния трансфер на Буади

Манчестър Сити обяви рекордния трансфер на Буади

  • 26 авг 2026 | 13:46
  • 9045
  • 5
Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

  • 26 авг 2026 | 07:56
  • 22826
  • 27