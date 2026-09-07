Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Тайсън Фюри отново намекна, че битката с Антъни Джошуа се отлага

Тайсън Фюри отново намекна, че битката с Антъни Джошуа се отлага

  • 7 сеп 2026 | 12:06
  • 749
  • 0
Тайсън Фюри отново намекна, че битката с Антъни Джошуа се отлага

Професионалният боксьор Тайсън Фюри отново намекна, че изцяло британският сблъсък с Антъни Джошуа се отлага и предизвика Олександър Усик за трети мач между тях.

Фюри и Джошуа водят преговори за двубой, обвързан огромни суми пари, но Тайсън Фюри е нетърпелив поради липсата на потвърждение, наричайки съперника си „страхливец“ по-рано през седмицата. Той насочи вниманието си към Усик, от когото загуби два пъти по точки през 2024 година.

„Ей Джей отново се из..а, за пореден път“, написа Фюри в социалните мрежи и добави:

„Това само ще ме доведе до битка с Усик. Олександър, ти имаше решенията последния път. Успех, нека го направим отново. Нека го повторим през ноември. Топката сега е в твоето поле... искаш ли да се биеш с мен тази година - 2026, или се отказваш? Уведоми ме, защото сега търся нов опонент.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Тони Фъргюсън ще се боксира с бивш футболист

Тони Фъргюсън ще се боксира с бивш футболист

  • 7 сеп 2026 | 09:35
  • 1393
  • 0
Конър Бен ще качи категорията след поредно брутално сваляне на килограми

Конър Бен ще качи категорията след поредно брутално сваляне на килограми

  • 7 сеп 2026 | 08:34
  • 1195
  • 0
Рахмонов за битката с контузия срещу Мачадо Гари: Хабиб или Махачев определено щяха да откажат

Рахмонов за битката с контузия срещу Мачадо Гари: Хабиб или Махачев определено щяха да откажат

  • 7 сеп 2026 | 08:03
  • 1192
  • 0
БФ Борба: Нашият спорт е изправен пред своето Съединение

БФ Борба: Нашият спорт е изправен пред своето Съединение

  • 6 сеп 2026 | 12:31
  • 3383
  • 9
Аксел Сола с безмилостен нокаут срещу Фарес Зиам на UFC Париж

Аксел Сола с безмилостен нокаут срещу Фарес Зиам на UFC Париж

  • 6 сеп 2026 | 09:12
  • 1429
  • 0
Саладин Парнас нокаутира Дан Хукър в дебюта си в UFC и предизвика Макс Холоуей

Саладин Парнас нокаутира Дан Хукър в дебюта си в UFC и предизвика Макс Холоуей

  • 6 сеп 2026 | 08:54
  • 1267
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец подписа с пети нов, пребори се за него с тим от Серия А

Официално: Лудогорец подписа с пети нов, пребори се за него с тим от Серия А

  • 7 сеп 2026 | 13:39
  • 860
  • 0
ЦСКА се мести на нова база за милиони

ЦСКА се мести на нова база за милиони

  • 7 сеп 2026 | 10:49
  • 22625
  • 84
ЦСКА си намери нов десен бек, трябва да го уреди до утре

ЦСКА си намери нов десен бек, трябва да го уреди до утре

  • 7 сеп 2026 | 09:59
  • 21706
  • 69
Колабиралият Росен Божинов с обръщение след инцидента

Колабиралият Росен Божинов с обръщение след инцидента

  • 7 сеп 2026 | 13:20
  • 1722
  • 2
Никола Цолов след трудния уикенд на "Монца": Ще се върна по-силен отвсякога в Мадрид

Никола Цолов след трудния уикенд на "Монца": Ще се върна по-силен отвсякога в Мадрид

  • 7 сеп 2026 | 11:36
  • 4441
  • 18
Стилиян Петров: Имам предложения от почти всички кандидат-президенти на България, но мястото ми не е в политиката

Стилиян Петров: Имам предложения от почти всички кандидат-президенти на България, но мястото ми не е в политиката

  • 7 сеп 2026 | 08:55
  • 7672
  • 8