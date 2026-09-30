Мартин Копривленски продължава да пише история

Кикбоксьорът Мартин Копривленски е едва на 23 години, но вече пише история. Той ще атакува титла във втора категория на галавечерта EFA 2 в столичната зала „Асикс Арена“ на 3 октомври.

Братът на Стоян Копривленски спечели през март пояса на организацията в категория до 77 кг след брутална война с непобедения до момента италианеца Валентино Валенте. Сега ще се бие за пояса в горната теглова дивизия до 83,900 кг срещу Илиас Шакир (Мар).

Тяхната битка ще бъде основното събитие на грандиозното бойно събитие, което включва общо 18 мача.

“Шакир идва за победа. Ще се опита да сбъдне мечтите си. Да гази и да ме нокаутира, но ще удари на камък – разказа Мартин Копривленски. – Обичам да се тествам срещу класни противници. Благодарен съм на EFA, че изправят срещу мен корав и опитен противник. Той е по-висок от мен, но търси да се сбива. Типично за мароканските бойци. Те са биячи.“

Мартин Копривленски направи специален 5-седмичен лагер в Нидерландия. Той се готвеше в легендарната зала Mike’s Gym, където дълги години тренира неговият брат Стоян Копривленски.

„Там има доста корави бойци. Наблегнах на спарингите, защото имаше много партньори. Тези момчета са гладни за бой. Когато си сред хищници, или ставаш хищник, или си жертва – сподели Мартин Копривленски. – Момчетата се сбиват все едно са на мач. Всеки иска да те приключи. За три седмици скъсах два чифта ръкавици. Направо хвърча перушина от тях. Толкова здраво се работи, че постоянно трябва да имаш нова екипировка.“

Билети за шоуто са налични в kupibileti.bg. Галавечерта стартира в 17 ч. с подгряващи мачове, а основната карта започва в 20.00 ч.

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