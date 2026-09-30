Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Мартин Копривленски продължава да пише история

  • 30 сеп 2026 | 12:58
  • 416
  • 0
Мартин Копривленски продължава да пише история

Кикбоксьорът Мартин Копривленски е едва на 23 години, но вече пише история. Той ще атакува титла във втора категория на галавечерта EFA 2 в столичната зала „Асикс Арена“ на 3 октомври.

Братът на Стоян Копривленски спечели през март пояса на организацията в категория до 77 кг след брутална война с непобедения до момента италианеца Валентино Валенте. Сега ще се бие за пояса в горната теглова дивизия до 83,900 кг срещу Илиас Шакир (Мар).

Тяхната битка ще бъде основното събитие на грандиозното бойно събитие, което включва общо 18 мача.

“Шакир идва за победа. Ще се опита да сбъдне мечтите си. Да гази и да ме нокаутира, но ще удари на камък – разказа Мартин Копривленски. – Обичам да се тествам срещу класни противници. Благодарен съм на EFA, че изправят срещу мен корав и опитен противник. Той е по-висок от мен, но търси да се сбива. Типично за мароканските бойци. Те са биячи.“

Мартин Копривленски направи специален 5-седмичен лагер в Нидерландия. Той се готвеше в легендарната зала Mike’s Gym, където дълги години тренира неговият брат Стоян Копривленски.

„Там има доста корави бойци. Наблегнах на спарингите, защото имаше много партньори. Тези момчета са гладни за бой. Когато си сред хищници, или ставаш хищник, или си жертва – сподели Мартин Копривленски. – Момчетата се сбиват все едно са на мач. Всеки иска да те приключи. За три седмици скъсах два чифта ръкавици. Направо хвърча перушина от тях. Толкова здраво се работи, че постоянно трябва да имаш нова екипировка.“

Билети за шоуто са налични в kupibileti.bg. Галавечерта стартира в 17 ч. с подгряващи мачове, а основната карта започва в 20.00 ч.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Христо Чапанов: Аз съм най-добрият треньор в България, БФММА работи добре, пречи се с външна намеса

Христо Чапанов: Аз съм най-добрият треньор в България, БФММА работи добре, пречи се с външна намеса

  • 29 сеп 2026 | 20:20
  • 3632
  • 5
Медалистът от големи първенства Добри Маринов: Тодор Ангелов е шансът за спасение на борбата ни

Медалистът от големи първенства Добри Маринов: Тодор Ангелов е шансът за спасение на борбата ни

  • 29 сеп 2026 | 15:33
  • 1541
  • 1
Красимир Инински: Всяко усилие си струваше

Красимир Инински: Всяко усилие си струваше

  • 29 сеп 2026 | 14:40
  • 641
  • 0
Сукра, Ангелов и Калчев одобрили уволнението на Фарниев и Гочев

Сукра, Ангелов и Калчев одобрили уволнението на Фарниев и Гочев

  • 29 сеп 2026 | 10:08
  • 6729
  • 0
Реванш между ветерани е последният обявен двубой за Grappling Grand Prix 88

Реванш между ветерани е последният обявен двубой за Grappling Grand Prix 88

  • 29 сеп 2026 | 09:42
  • 1233
  • 0
Отбори от цяла България участваха в първото Държавно първенство по BJJ

Отбори от цяла България участваха в първото Държавно първенство по BJJ

  • 29 сеп 2026 | 09:23
  • 926
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

  • 30 сеп 2026 | 07:09
  • 91729
  • 196
Балъков пред Sportal.bg: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

Балъков пред Sportal.bg: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

  • 30 сеп 2026 | 13:51
  • 53
  • 0
Ето кой ще води България в следващите два мача

Ето кой ще води България в следващите два мача

  • 30 сеп 2026 | 12:42
  • 13156
  • 18
Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

  • 30 сеп 2026 | 09:28
  • 23827
  • 8
МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 08:50
  • 39022
  • 19
България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

  • 30 сеп 2026 | 08:00
  • 8719
  • 2