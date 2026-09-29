Христо Чапанов: Аз съм най-добрият треньор в България, БФММА работи добре, пречи се с външна намеса

Президентът на бойната верига "Real Pain Challenge" Христо Чапанов гостува в "Sportal Fight Club".

Той сподели за читателите ни неговото мнение за работата на Българската федерация по ММА, защо той би бил по-добър избор за президент на федерацията от професионалния ММА боец Никола Дипчиков и защо от близо три години и половина не е организирал събитие на "Real Pain Challenge".

“ММА и професионалния ММА е разбиван в последните години умишлено. Защо нямаме мъже? Защото определена група от хора, включително и тези, които споменах сега (Николай Добруджански и Никола Дипчиков), те работят за разбиването на ММА за лични цели. В момента при мъжете е по-слабо като конкуренция и като бройка, тъй като хора, най-вече Добруджански, изкарват хората прекалено рано от федерацията и ги вкарват в професионални събития. Няма как те да играят на категорията мъже и да бъдат конкурентни”

“Нещата идват от тези раздори, които външно от федерацията се правят. Натиск над децата, притеснени родители. Оттам идва целият проблем. Това нещо трябва да се реши веднъж завинаги, за да могат спокойно всички да се занимават с това, с което трябва да се занимават. Не искам да казвам имена, но истината е, че федерацията работи правилно. Виновни са хората, които правят външна намеса. Това върви от много време. Притесняват се деца и родители”

“Аз го подкрепят (Станислав Недков) защото смятам, че той е прав, а не защото сме приятели"

"Искат да откраднат някакъв бюджет. Няма да им стигне. Докато не разберат, че за федерацията трябва хора, които дават, а не които взимат.

Чапанов също така заяви, че е по-добър треньор от главния наставник на Никола Дипчиков - Николай Добруджански.

“Аз съм най-добрият треньор в България. За съжаление, нямам това време. Аз не чакам на спонсори. Работил съм в Америка предостатъчно къртовски, но това не е занимание, в което бих се хвърлил да работя само заради самата идея. Предпочитам да помогна на деца да тръгнат по правилния път.

“Опитаха се да спрат нашата организация (RPC). Не могат да я спрат. Името на човека няма да го кажа, тъй като в момента нямам с него вземане-даване. Последната гала четири срещи се отказаха наведнъж десет дни преди събитието. Не знам защо, но е странно. Имахме треньор, който се опита да вкара състезатели в двете главни срещи и после да ги оттегли. Много опити има, но нямам време да водя такива войни. Аз спрях да правя гали заради техните глупости. Няма да правя заради глупостите на такива като Добруджански. Забранява да играе на този и на онзи. Има стотици като него. Няма да казвам имена, за да не ги викаш и да говорят неща срещу мен и да правим циркове, но не това е моята цел. Спряхме да правим RPC заради хора като Добруджански. Защото всяко събитие ми отпадат по 4-5 срещи не искат да играят хора, тъй като някой им забранява. Това не е моята цел. Аз не съм клоун. Те са клоуни”

“Няма избори за президент. Доколкото аз знам, на Стъки мандатът за председател на БФММА изтича през 2028-а. Ако се стигне до някакъв такъв избор, аз смятам, че аз съм много по-добър, или моя партньор Краси Нейчев, сме много по-добри избори, отколкото, да речем, Никола Дипчиков. Казвам го с уважение към него като състезател, но като човек нямам уважение към него. Ние с Краси говорим по 3-4 езика, управляваме американски транспортни компании 18 години, организирали сме събития. Това, че имаш нокаути, не те прави добър за организатор, даже напротив. Според мен проблемът идва от другата страна.

“Искат да откраднат някакъв бюджет. Няма да им стигне. Докато не разберат, че за федерацията трябва хора, които дават, а не които взимат"

Вижте цялото интервю с Чапанов тук, в което той споделя защо не уважава Никола Дипчиков, какво мисли за популярното видео със Станислав Недков и Офелия Туджарова и мнението му за Любен Джубрилов:

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