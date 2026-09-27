Плановете за дългоочакваното шоу между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа остават под въпрос

Плановете за дългоочаквания сблъсък в тежка категория на професионалния бокс между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа остават под въпрос, след като промоутърът Дейна Уайт заяви, че не е сигурен дали двубоят ще се състои.

В четвъртък бе обявено, че Фюри и Джошуа ще се изправят един срещу друг на 11 декември на стадион „Принсипалити“ в Кардиф - събитие, определяно като един от най-големите мачове в историята на британския бокс.

Въпреки това, късно в петък Тайсън Фюри коментира във видеоклип, разпространен в социалните мрежи, че провеждането на мача е застрашен, тъй като Антъни Джошуа и неговият промоутър Еди Хърн се опитват да се оттеглят от сблъсъка между двамата бивши световни шампиони.

Промоутърската компания на Хърн - Matchroom Boxing, не отговори веднага на изпратеното в събота запитване за коментар от страна на агенция „Ройтерс“.

Уайт - президент на UFC и ръководител на Zuffa Boxing, заяви пред репортери в Лондон в събота вечер, че не знае дали двубоят ще се проведе по план. Запитан за планираната за следващите дни пресконференция, Дейна Уайт добави, че също не е сигурен дали тя ще се състои.

Еди Хърн бе заявил, че той и Джошуа са настоявали мачът да се проведе във Великобритания, докато промоутърите са предложили той да се състои в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк. Спорът относно промоутърските права доведе и до твърдения за нарушения на договора, както и до обсъждане на възможността за намиране на други съперници.

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