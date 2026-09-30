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Дейна Уайт увери, че ще участва в организацията на Джошуа - Фюри

  • 30 сеп 2026 | 12:03
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Дейна Уайт увери, че ще участва в организацията на Джошуа - Фюри

Дейна Уайт заяви, че със сигурност участва в организирането на мача между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа. През последните седмици публичният спор между промоутъра на Джошуа, Еди Хърн, и изпълнителния директор на UFC беше съсредоточен върху въпроса дали Уайт ще има роля в очаквания през декември двубой. Макар да няма пряк промоутърски договор с нито един от двамата боксьори, Уайт и човекът, който финансира срещата — Турки Алалших — настояват той да участва в промотирането ѝ. Хърн категорично се противопоставя на това.

Еди Хърн е категоричен, че Дейна Уайт няма да участва в промотирането на Фюри - Джошуа
Еди Хърн е категоричен, че Дейна Уайт няма да участва в промотирането на Фюри - Джошуа

Заради разногласията през последните седмици дори изглеждаше, че провеждането на мача е под въпрос. В навечерието на първата официална пресконференция обаче Уайт настоя, че всичко е уредено и той е част от промоутърския екип.

„Няма абсолютно никакво объркване“, каза Уайт пред журналисти след последното издание на Contender Series във вторник вечерта. „Вижте всички замесени — от телевизията, която ще излъчва мача, до човека, който всъщност, мамка му, плаща за него, и след това какво казвам аз. Струва ми се, че го повтарям от шибани години, макар че сигурно са минали само седмици. И през цялото време казвам едно и също…

Мачът ще се състои. Всичко е уредено“, продължи Уайт. „Сделката е сключена. Всичко, което казвах, е истина. Защо ще продължавам да го твърдя все по-категорично, ако не беше така?“

Дейна Уайт: Тежката категория е във възход
Дейна Уайт: Тежката категория е във възход

Уайт и преди неколкократно е заявявал, че въпросът е решен, след което Хърн е отричал думите му. Двамата са във все по-остър конфликт през по-голямата част от 2026 г. Той започна, след като Уайт навлезе в бокса със Zuffa Boxing и скоро след това подписа договор с Конър Бен — боксьор, с когото Хърн работеше от години. Оттогава двамата си разменят реплики през медиите, като в един момент Уайт дори предложи да се бият. Според него проблемите около организирането на Фюри – Джошуа се дължат на его.

„Това не е колебание, а въпрос на его“, каза Уайт. „Изцяло на его. Няма нищо общо с останалите глупости. И вижте, боксът загуби позиции в Съединените щати. Не е толкова голям, колкото беше преди 20 години. Превърна се в много британски спорт и всички тези приказки, хленчене, оплаквания и какви ли не простотии, които чувате, идват от Великобритания.“

Плановете за дългоочакваното шоу между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа остават под въпрос
Плановете за дългоочакваното шоу между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа остават под въпрос

Уайт настоя също, че въпреки острия си тон всъщност се забавлява. Той каза на журналистите, че подобни ситуации са точно по вкуса му. Все още не е ясно каква точно ще бъде ролята му в мача между Фюри и Джошуа. Каквато и да е тя, Уайт няма да участва в първата пресконференция в сряда. Той потвърди, че няма да присъства на събитието в Лондон.

„Не, защото бях тук“, отговори Уайт на въпрос дали ще бъде на пресконференцията. „Щях да отида, ако нямах Contender Series.“

Очаква се Фюри и Джошуа да се бият на 11 декември на стадион „Принсипалити“ в Кардиф, Уелс.

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