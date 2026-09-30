Дейна Уайт увери, че ще участва в организацията на Джошуа - Фюри

Дейна Уайт заяви, че със сигурност участва в организирането на мача между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа. През последните седмици публичният спор между промоутъра на Джошуа, Еди Хърн, и изпълнителния директор на UFC беше съсредоточен върху въпроса дали Уайт ще има роля в очаквания през декември двубой. Макар да няма пряк промоутърски договор с нито един от двамата боксьори, Уайт и човекът, който финансира срещата — Турки Алалших — настояват той да участва в промотирането ѝ. Хърн категорично се противопоставя на това.

Еди Хърн е категоричен, че Дейна Уайт няма да участва в промотирането на Фюри - Джошуа

Заради разногласията през последните седмици дори изглеждаше, че провеждането на мача е под въпрос. В навечерието на първата официална пресконференция обаче Уайт настоя, че всичко е уредено и той е част от промоутърския екип.

„Няма абсолютно никакво объркване“, каза Уайт пред журналисти след последното издание на Contender Series във вторник вечерта. „Вижте всички замесени — от телевизията, която ще излъчва мача, до човека, който всъщност, мамка му, плаща за него, и след това какво казвам аз. Струва ми се, че го повтарям от шибани години, макар че сигурно са минали само седмици. И през цялото време казвам едно и също…

Мачът ще се състои. Всичко е уредено“, продължи Уайт. „Сделката е сключена. Всичко, което казвах, е истина. Защо ще продължавам да го твърдя все по-категорично, ако не беше така?“

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Уайт и преди неколкократно е заявявал, че въпросът е решен, след което Хърн е отричал думите му. Двамата са във все по-остър конфликт през по-голямата част от 2026 г. Той започна, след като Уайт навлезе в бокса със Zuffa Boxing и скоро след това подписа договор с Конър Бен — боксьор, с когото Хърн работеше от години. Оттогава двамата си разменят реплики през медиите, като в един момент Уайт дори предложи да се бият. Според него проблемите около организирането на Фюри – Джошуа се дължат на его.

„Това не е колебание, а въпрос на его“, каза Уайт. „Изцяло на его. Няма нищо общо с останалите глупости. И вижте, боксът загуби позиции в Съединените щати. Не е толкова голям, колкото беше преди 20 години. Превърна се в много британски спорт и всички тези приказки, хленчене, оплаквания и какви ли не простотии, които чувате, идват от Великобритания.“

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Уайт настоя също, че въпреки острия си тон всъщност се забавлява. Той каза на журналистите, че подобни ситуации са точно по вкуса му. Все още не е ясно каква точно ще бъде ролята му в мача между Фюри и Джошуа. Каквато и да е тя, Уайт няма да участва в първата пресконференция в сряда. Той потвърди, че няма да присъства на събитието в Лондон.

„Не, защото бях тук“, отговори Уайт на въпрос дали ще бъде на пресконференцията. „Щях да отида, ако нямах Contender Series.“

Очаква се Фюри и Джошуа да се бият на 11 декември на стадион „Принсипалити“ в Кардиф, Уелс.

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