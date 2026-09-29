Медалистът от големи първенства Добри Маринов: Тодор Ангелов е шансът за спасение на борбата ни

В мощната кампания за избор на нов президент и връщане на нормалността в българската борба мнението си изрази и Добри Маринов, медалист от световно и европейско първенство.

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„Поздравявам Тодор Ангелов за решението да поеме предизвикателството да се кандидатира за президентския пост в най-тежките времена на родната борба – заяви бившия треньор на юношеските ни формации. – Много пъти през годините съм го призовавал да го направи, но за него този пост не беше самоцел и отказваше. Днес обаче явно и той е преценил, че ние сме на ръба на пропастта и на настоящото безумие трябва да се каже „Стоп“!

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Поздравявам го за мъжкото решение! И съм наясно, че го прави единствено за любимия ни спорт. За мнозина, с които разговарях по темата, няма шанс той да не бъде избран за лидер на централата на общото събрание на 17 октомври. Убеждението ни е породено от обстоятелството, че той има всички качества не само да спре конфликтите, но и със самочувствие да поведе любимия ни спорт смело напред и нагоре. На всички нас от борцовото войнство ще кажа от сърце – нека спрем братоубийствената война, в която ни вкараха чужди интереси на политици и техните пионки. Нека отново се обединим и да станем примера за единност, който сме били десетилетия напред в българския спорт! Именно Тодор Ангелов е човекът за спасителната мисия и за връщане на старата слава, но той сам няма как да успее. Трябва да го подкрепим на 17 октомври и всички заедно да върнем българската борба на магистралата на успеха!“.

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Легендата Хасан Исаев е поредният Олимпийски шампион на България, който подкрепи Тодор Ангелов за нов председател на БФ Борба. Исаев стана №1 в Монреал през 1976-та година, а освен това има и две Световни титли.

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"Аз също подкрепям Ангелов и се надявам той да обедини отново борческото общество в България. Пожелавам му успех на изборите", беше краткият коментар на Хасан Исаев, който за съжаление е с прекаран инсулт. Въпреки това не остава безразличен от случващото се в любимия му спорт, на който отдаде живота си.

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