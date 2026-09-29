Зидан: Бяхме доминиращият отбор на терена

Зинедин Зидан изрази задоволство от представянето на своите възпитаници при минималния успех с 1:0 като гост на Белгия в среща от втория кръг на Лига на нациите. Той започна с коментар победното попадение на Майкъл Олисе, което падна малко преди края в 87-ата минута

„Изживях момента заедно с него. Видях как тръгна на дрибъл и веднага си помислих: "Той ще вкара!" Бях изцяло с него в тази атака. Той е чист талант. Обичам такъв тип състезатели. Играе с желание да радва публиката, но прави и много повече. Усеща играта, предвижда ситуациите и знае кога да изостри атаката и кога да успокои темпото. Радвам се, че мога да работя с него и да го виждам в такава форма.“, започна Зидан.

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Треньорът анализира цялостното представяне на „петлите“, които преди това постигнаха победа друга победа със същия резултат и при визитата си на Турция от първия кръг на груповата фаза на надпреварата.

„Изключително доволен съм от показаното от отбора, и то не само във фаза притежание на топката. Продължихме добрата линия от мача в Турция, но на много по-добър терен. Стояхме солидно във всички линии и в пресата. Бяхме подготвили ясен план срещу качествен състав на Белгия, който също ни затрудни, но ние устояхме, проявихме характер и не се притеснявахме да атакуваме. Точно това искам да виждам. Нормално беше през втората част темпото леко да спадне и да изпитаме известни колебания, тъй като направихме девет промени в стартовия състав спрямо предишния двубой. Страхотното е, че всеки един футболист е максимално ангажиран“, каза Зидан.

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Селекционерът направи коментар и за дебюта на Да Куня полузащитника Люка Да Куна.

„Познавам добре качествата му. Много съм радостен за него, защото никак не е лесно да дебютираш и да се впишеш в състав, който тепърва опознаваш. За мнозина това беше ново изживяване. Той игра освободено и показа точно това, което исках от него – така, както се представя и в клубния си отбор Комо“, каза още Зидан.

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Encore muets en première période, les Bleus, auteurs de leurs 11 derniers buts en seconde période, poursuivent une série inédite depuis 1948 pic.twitter.com/Y7bGNhED4n — L'Équipe (@lequipe) September 28, 2026

Относно крайния изход от двубоя наставникът бе категоричен, че трите точки са напълно заслужени.

„Смятам, че доминирахме и победата е логична с оглед на целия мач. Заслужихме си успеха. В края стигнахме до попадение, макар че и домакините имаха две или три възможности. С показаното обаче напълно заслужихме този гол“, уточни Зидан.

😂🔥 ZIDANE EN FOLIE SUR LE BUT D’OLISE ! pic.twitter.com/8NDWro7X7h — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 28, 2026

Зидан оцени високо и представянето по фланговете, както и общия дух в състава:

„По фланговете нещата се получиха отлично. Без топка беше трудно, тъй като крайните бранители на белгийците действаха високо по терена, но нашите офанзивни футболисти ги следваха стриктно. Всички се справиха чудесно – Дезире Дуе беше много силен, Жереми Жаке също. Трудно е да отлича само един играч. Това, което най-много ми харесва в този тим, е всеобщата отдаденост. Не искам състезатели, които се примиряват, че няма да играят – такова мислене тук няма място. Всеки е убеден, че може да помогне в даден момент, и всички бяха напълно готови“, завърши Зидан.

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