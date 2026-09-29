Отборът на Франция демонстрира впечатляващ контрол и прецизност при победата с 1:0 над Белгия във втория кръг от турнира Лига на нациите. В изминалия сблъсък „петлите“ са постигнали забележителните 92,8% точност на пасовете в половината на съперника.
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Според данните на статистическата агенция „Опта“, това е най-високият процент на успеваемост в противниковото поле за френския тим в рамките на един двубой за последните 20 години.
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Френските национали са осъществили общо 362 успешни подавания в зоната на Белгия – показател, който надвишава дори пасовете им в собствената половина (267). Общата статистика за цялата среща също подчертава високото ниво на точност за Франция: 92% успешно реализирани комбинации, или 629 точни от общо 681 опитани подавания.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google