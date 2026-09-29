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Ефектът "Зидан" вече е в действие! Франция доминира така, както не е ставало от 20 години

  • 29 сеп 2026 | 05:45
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Ефектът "Зидан" вече е в действие! Франция доминира така, както не е ставало от 20 години

Отборът на Франция демонстрира впечатляващ контрол и прецизност при победата с 1:0 над Белгия във втория кръг от турнира Лига на нациите. В изминалия сблъсък „петлите“ са постигнали забележителните 92,8% точност на пасовете в половината на съперника.

Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция
Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

Според данните на статистическата агенция „Опта“, това е най-високият процент на успеваемост в противниковото поле за френския тим в рамките на един двубой за последните 20 години.

Франция влезе в поредица, която не се бе случвала от първата половина на ХХ век
Франция влезе в поредица, която не се бе случвала от първата половина на ХХ век

Френските национали са осъществили общо 362 успешни подавания в зоната на Белгия – показател, който надвишава дори пасовете им в собствената половина (267). Общата статистика за цялата среща също подчертава високото ниво на точност за Франция: 92% успешно реализирани комбинации, или 629 точни от общо 681 опитани подавания.

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