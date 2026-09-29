Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Франция

Франция влезе в поредица, която не се бе случвала от първата половина на ХХ век

  • 29 сеп 2026 | 05:38
  • 740
  • 0
Франция влезе в поредица, която не се бе случвала от първата половина на ХХ век

Франция влезе в необичайна голова поредица. В последните си шест срещи „петлите“ не са реализирали нито едно попадение преди почивката, като всички техни последни 11 гола са паднали през вторите полувремена. Това е втората най-дълга подобна серия в историята на тима след периода между ноември 1947 г. и юни 1948 г., когато французите отбелязват 14 поредни гола изцяло след паузата.

Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция
Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

Затрудненията на Франция да взема преднина през първите части започнаха още от финалната фаза на Световното първенство. След гола на Килиан Мбапе срещу Швеция в 45-ата минута, „сините“ нанизаха 11 попадения само през вторите полувремена, като нападението им остана безмълвно преди почивката във всеки от последвалите шест двубоя.

Ерата "Зидан" започна с мъчна победа срещу Турция и контузия на Мбапе
Ерата "Зидан" започна с мъчна победа срещу Турция и контузия на Мбапе

Подобен феномен не се бе случвал на френския състав от 78 години насам. Сценарият се повтори и в понеделник вечер при гостуването на Белгия от втория кръг на Лигата на нациите (1:0), където Франция отново трябваше да чака заключителните минути, за да стигне до победата чрез попадение на Майкъл Олисе в 88-ата минута.

Зидан: Бяхме доминиращият отбор на терена
Зидан: Бяхме доминиращият отбор на терена
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Вратарят на Майорка ще се оперира

Вратарят на Майорка ще се оперира

  • 29 сеп 2026 | 03:53
  • 760
  • 0
Изпълнителният директор на Сити: Ще отнеме още много време

Изпълнителният директор на Сити: Ще отнеме още много време

  • 29 сеп 2026 | 03:23
  • 1060
  • 0
Ливърпул протяга ръка към ненамиращия място Чуамени при Моуриньо

Ливърпул протяга ръка към ненамиращия място Чуамени при Моуриньо

  • 29 сеп 2026 | 02:45
  • 1865
  • 1
Гьокереш пак вкара, Швеция пак спечели

Гьокереш пак вкара, Швеция пак спечели

  • 29 сеп 2026 | 00:21
  • 1493
  • 0
Рома направи решителна крачка към новия си стадион

Рома направи решителна крачка към новия си стадион

  • 29 сеп 2026 | 00:16
  • 2289
  • 1
Северна Ирландия и Унгария последваха примера на Грузия и Украйна

Северна Ирландия и Унгария последваха примера на Грузия и Украйна

  • 29 сеп 2026 | 00:03
  • 2437
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илия Груев: Треньор като Маркус Гиздол не идва често в България

Илия Груев: Треньор като Маркус Гиздол не идва често в България

  • 28 сеп 2026 | 21:34
  • 21452
  • 80
Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

  • 28 сеп 2026 | 19:40
  • 17646
  • 183
Донков за Гиздол: ЦСКА ще вземе опитен треньор, който умее да постига поставената цел

Донков за Гиздол: ЦСКА ще вземе опитен треньор, който умее да постига поставената цел

  • 28 сеп 2026 | 19:46
  • 18540
  • 34
Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

  • 28 сеп 2026 | 23:36
  • 22346
  • 26
Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

  • 28 сеп 2026 | 23:45
  • 16656
  • 39
Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

  • 28 сеп 2026 | 11:55
  • 121663
  • 359