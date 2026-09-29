Франция влезе в поредица, която не се бе случвала от първата половина на ХХ век

Франция влезе в необичайна голова поредица. В последните си шест срещи „петлите“ не са реализирали нито едно попадение преди почивката, като всички техни последни 11 гола са паднали през вторите полувремена. Това е втората най-дълга подобна серия в историята на тима след периода между ноември 1947 г. и юни 1948 г., когато французите отбелязват 14 поредни гола изцяло след паузата.

Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

Затрудненията на Франция да взема преднина през първите части започнаха още от финалната фаза на Световното първенство. След гола на Килиан Мбапе срещу Швеция в 45-ата минута, „сините“ нанизаха 11 попадения само през вторите полувремена, като нападението им остана безмълвно преди почивката във всеки от последвалите шест двубоя.

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Подобен феномен не се бе случвал на френския състав от 78 години насам. Сценарият се повтори и в понеделник вечер при гостуването на Белгия от втория кръг на Лигата на нациите (1:0), където Франция отново трябваше да чака заключителните минути, за да стигне до победата чрез попадение на Майкъл Олисе в 88-ата минута.

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