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Футболна треска завладя Гърция: Огромен интерес за следващите домакински мачове, над 100 000 души търсят билети

  • 29 сеп 2026 | 12:00
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Футболна треска завладя Гърция: Огромен интерес за следващите домакински мачове, над 100 000 души търсят билети

Блестящият старт в Лигата на нациите за Гърция отприщи истинска футболна еуфория в южната ни съседка, а трибуните на солунския стадион „Тумба“ ще се окажат твърде тесни за всички желаещи да подкрепят елините. Възпитаниците на Иван Йованович се справят отлично, след като в първите два мача постигнаха две победи като гости на Сърбия и Германия, с което оглавиха класирането в групата.

Тези резултати предизвикаха истинска футболна треска в Гърция преди домакинските срещи с Нидерландия и Бундестима, а интересът е невиждан. Местните медии съобщават, че търсенето на билети надхвърля всички очаквания и на онлайн опашката вече са се наредили над 100 000 души, като за мача с "лалетата" билетите вече са разпродадени.

Стадион „Тумба“, домът на солунския ПАОК, където играе Кирил Десподов, побира малко под 29 000 зрители и е напълно ясно, че мнозина футболни фенове ще останат разочаровани в битката за ценния пропуск за трибуните.

За елините предстои първо сблъсък с Нидерландия (1 октомври), а след това и дуел с Германия (4 октомври). Положителни резултати от тези мачове биха приближили селекцията на Йованович до класиране за четвъртфиналите в Лигата на нациите, което означава и запазване на мястото в дивизия А, както и позиция в първа урна за квалификациите за Европейското първенство през 2028 година.

Последното голямо първенство, на което Гърция успя да се класира, бе Световното първенство в Бразилия през 2014 година, а две години по-рано тимът игра и на Евро 2012 в Полша и Украйна.

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