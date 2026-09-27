Нидерландия показа нов голаджия и срази сърбите на “Мала Маракана”

Тимът на Нидерландия пречупи Сърбия за 2:1 като гост в Белград в среща от група 2 на лига “А” на Лига на нациите. И двете попадения бяха реализирани от непознатия за мнозина нападател Мекс Мердинк, който изобщо дебютира за “оранжевите” само преди няколко дни срещу Германия. На “Мала Маракана” сега той даже беше титуляр и се отплати на Чави Ернандес за доверието.

23-годишното острие на АЗ Алкмаар изведе своите напред след половин час след точно изпълнение на дузпа.

Домакините изравниха секунди след паузата, когато появилият се на почивката Лука Йович беше точен за 1:1.

Мердинк обаче успя да реализира още веднъж - в 69-ата, което се оказа и победният гол за нидерландците.

Гостите имаха много повече положения, а в 53-тата удариха и греда. Единствената лоша новина за “лалетата” е контузията на Коди Гакпо. Нападателят на Ливърпул се оплака от болкия в левия крак и напусна още в 17-ата минута.

С тази победа нидерландците вече имат 4 точки, докато за сърбите загубата е втора поредна у дома след тази от Гърция преди дни, отново с 1:2.

Идния четвъртък “оранжевите” ще гостуват в Атина, а Сърбия ще пътува до Германия. След още три дни - следващата неделя (4 октомври) - Нидерландия и Сърбия пак ще се срещнат, но този път в Айндховен.

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