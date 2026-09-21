Орела: Няма пари в Добруджа

Бившият треньор на Добруджа Атанас Атанасов – Орела коментира пред „Мач Телеграф“ деликатната ситуация в клуба. Той сподели къде са най-големите проблеми на тима от Добрич и сподели какво най-вече го тревожи.

„За съжаление в Добруджа е патова ситуацията. Има неща, които не ми харесват. Няма пари в отбора, което допълнително утежнява ситуацията. Хубаво е, че ще влязат свежи средства скоро в клуба. Въпросът е не днес да ги вземат, а утре да е същото. След много години се направи организация и Добруджа влезе в Първа лига. Беше доста тежък целият този път. В крайна сметка се стигна до отпадане във Втора лига, но въпреки това нещата вървяха и отбора можеше още тази година да се върне отново в първото ниво. Ето, че и Монтана изпадна, но при тях няма чак такива катаклизми. И те не са в добро състояние, но въпреки всичко гледат да се развиват. Нямат тези задължения и се опитват да вдигнат нивото. В Добруджа имат нужда от подобряване най-вече във фаза защита. В атака има идея и изпълнители, но в средата на терена и във фаза защита има много върху какво да се работи. Сега предстои мач с дубъла на ЦСКА. Няма да е никак лек този двубой. „Червените“ имат много качествени играчи. Желая успех на Добруджа и силно се надявам да успеят да победят, за да могат да дръпнат леко напред. Отборът се намира в една зона, която не му отива. Не е лесно, но трябва да се подобрят нещата“, сподели Орела.

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