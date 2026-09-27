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  2. Янтра (Габрово)

Борислав Стойчев: След гола се смутихме

  • 27 сеп 2026 | 18:50
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Наставникът на Янтра (Габрово) Борислав Стойчев сподели мнението си след загубата с 0:1 от Берое в Стара Загора. Поражението е трето поредно за "ковачите" във Втора лига и към момента тимът заема осмата позиция в класирането.

"Беше равностоен двубой. Опитахме се да стоим малко по-прибрани. Имахме някакви ситуации, но явно недостатъчно. След гола се смутихме, имаше хаотични отигравания. Нормално е, когато имаш три загуби, да се случват тези неща.

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Явно трябва промяна, търсим решения. Засега не се получава. Явно има психология в целия момент. Ще се опитаме да коригираме нещата.

Всички имат претенции и амбиции, също и аз. Някой път не се получават нещата. Има ги тези моменти. Ще опитаме да излезем от тази ситуация.

Купата на България е привлекателен турнир за абсолютно всички. Ще подходим сериозно към мача, надявам се да отстраним Оборище", каза Стойчев.

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Снимки: Startphoto

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