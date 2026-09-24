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Очаквайте в 18:00: Церемония "Футболист на футболистите"
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  3. Обявиха програмата по дни и часове за втория предварителен кръг на Sesame Купа на България

Обявиха програмата по дни и часове за втория предварителен кръг на Sesame Купа на България

  • 24 сеп 2026 | 16:25
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Обявиха програмата по дни и часове за втория предварителен кръг на Sesame Купа на България

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди програмата за срещите от Втория предварителен кръг на Sesame Купа на България.

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч
ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

Събота, 03.10.2026 г.

14:00 ч. | Крумовград – Спартак (Плевен)
14:00 ч. | Ботев (Нови пазар) – Вихрен (Сандански)
14:00 ч. | Балкан 1929 (Ботевгр.) – Фратрия
14:00 ч. | Черноморец (Балчик) – Етър ВТ
14:00 ч. | Оборище (Панагюрище) – Янтра 2019 

Неделя, 04.10.2026 г.

14:00 ч. | Миньор (Перник) – Берое (Ст. Загора)
15:00 ч. | Волов Шумен 2007 – Черноморец 1919 (Бургас)
15:00 ч. | Локомотив (Мездра) – Пирин 22
15:00 ч. | Бдин 1923 (Видин) – Монтана 1921
15:00 ч. | Национал (София) – Локомотив (Горна Оряховица)
15:00 ч. | Родопа (Смолян) – Несебър
15:00 ч. | Загорец (Нова Загора) – Рилски спортист 2011
15:00 ч. | Нефтохимик 1962 – Спортист 2009
15:00 ч. | Беласица (Петрич) – Добруджа 1919
15:00 ч. | Ямбол 1915 – Хебър 1918
15:00 ч. | Чавдар (Етрополе) – Марек 1915
15:00 ч. | Спартак 1947 (Пловдив) – Ботев 1937 (Ихтиман)
15:00 ч. | Бенковски (Исперих) – Академик (Свищов)

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