Обявиха програмата по дни и часове за втория предварителен кръг на Sesame Купа на България

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди програмата за срещите от Втория предварителен кръг на Sesame Купа на България.

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

Събота, 03.10.2026 г.

14:00 ч. | Крумовград – Спартак (Плевен)

14:00 ч. | Ботев (Нови пазар) – Вихрен (Сандански)

14:00 ч. | Балкан 1929 (Ботевгр.) – Фратрия

14:00 ч. | Черноморец (Балчик) – Етър ВТ

14:00 ч. | Оборище (Панагюрище) – Янтра 2019

Неделя, 04.10.2026 г.

14:00 ч. | Миньор (Перник) – Берое (Ст. Загора)

15:00 ч. | Волов Шумен 2007 – Черноморец 1919 (Бургас)

15:00 ч. | Локомотив (Мездра) – Пирин 22

15:00 ч. | Бдин 1923 (Видин) – Монтана 1921

15:00 ч. | Национал (София) – Локомотив (Горна Оряховица)

15:00 ч. | Родопа (Смолян) – Несебър

15:00 ч. | Загорец (Нова Загора) – Рилски спортист 2011

15:00 ч. | Нефтохимик 1962 – Спортист 2009

15:00 ч. | Беласица (Петрич) – Добруджа 1919

15:00 ч. | Ямбол 1915 – Хебър 1918

15:00 ч. | Чавдар (Етрополе) – Марек 1915

15:00 ч. | Спартак 1947 (Пловдив) – Ботев 1937 (Ихтиман)

15:00 ч. | Бенковски (Исперих) – Академик (Свищов)

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