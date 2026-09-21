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ЦСКА II с убедителна победа над Добруджа

  • 21 сеп 2026 | 20:57
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ЦСКА II с убедителна победа над Добруджа

ЦСКА II постигна победа с 3:1 като гост на Добруджа в оспорван двубой.

„Червените“ поведоха в 30-ата минута, когато Юлиян Гилов откри резултата. Малко преди почивката Константин Йорданов удвои преднината на ЦСКА II за 0:2.

След паузата гостите продължиха да контролират срещата и в 60-ата минута Радослав Живков реализира трети гол за своя тим.

Добруджа успя да върне едно попадение в 68-ата минута чрез Андриан Димитров, но домакините не стигнаха до нов гол.

Така ЦСКА II се поздрави с успех 3:1, а Добруджа остана с утешителното попадение през втората част.

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