Карачанаков става играещ помощник-треньор на Беласица

Антон Карачанаков ще бъде играещ помощник-треньор на Беласица в следващия мач. В събота (26 септември) "комитите" гостуват на Струмска слава в среща от 9-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Отборът ще бъде воден от досегашния помощник-треньор Любомир Граминов, който ще подпомаган от треньора на вратарите Димитър Радовски и Карачанаков. Николай Димитров, който беше начело на Беласица досега, ще продължи да работи в клуба като част от детско-юношеската школа.

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