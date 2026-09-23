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Карачанаков става играещ помощник-треньор на Беласица

  • 23 сеп 2026 | 16:49
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Карачанаков става играещ помощник-треньор на Беласица

Антон Карачанаков ще бъде играещ помощник-треньор на Беласица в следващия мач. В събота (26 септември) "комитите" гостуват на Струмска слава в среща от 9-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Отборът ще бъде воден от досегашния помощник-треньор Любомир Граминов, който ще подпомаган от треньора на вратарите Димитър Радовски и Карачанаков. Николай Димитров, който беше начело на Беласица досега, ще продължи да работи в клуба като част от детско-юношеската школа.

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