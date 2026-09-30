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Симеон Славчев: Трябва да се изисква повече от Лукас Петков, който играе в Бундеслигата

  • 30 сеп 2026 | 13:26
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Симеон Славчев: Трябва да се изисква повече от Лукас Петков, който играе в Бундеслигата

Бившият национален полузащитник Симеон Славчев коментира представянето на Лукас Петков в равенството 0:0 между България и Естония в Лига C на Лигата на нациите. В ефира на Sportal Studio Live след двубоя Славчев заяви, че от офанзивния футболист трябва да се очаква повече.

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„Лукас Петков доста слизаше назад, за да търси топката, и се пилееше по фланговете. Неговото място беше и трябваше да бъде в наказателното поле“, заяви Славчев.Според бившия национал към Петков трябва да има по-високи изисквания предвид нивото, на което се състезава.

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„Футболните хора имаме очаквания към Лукас Петков. Не знам феновете дали са му гледали мачове, дали са запознати с играта му, със силните и слабите му страни, но като че ли доста спокойно е вниманието към него. Дали защото е в чужбина и няма достъпа до медиите, но би трябвало повече да се изисква от него и той повече да показва“, коментира Славчев.„Защото играеш в Бундеслигата и наскоро си отбелязал гол, и изниква въпросът защо не показваш тогава прилично ниво тук“, добави бившият национален полузащитник.

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