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Симеон Славчев за националите: Нямаше страст и желание

  • 30 сеп 2026 | 13:21
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Бившият национален полузащитник Симеон Славчев коментира представянето на България при равенството 0:0 с Естония в Лига C на Лигата на нациите. В участието си в Sportal Studio Live след края на двубоя той акцентира върху липсата на достатъчно агресия, страст и желание за победа.

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„Днес на терена нагло поведение, в добрия смисъл на думата, нямаше. Да излезеш, да изнервиш противника, да му направиш прийоми, номера, да му изкараш картон, да искаш да победиш по всякакви начини – това липсваше“, заяви Славчев.

Бившият национал посочи, че причините могат да бъдат различни, но според него това не променя оценката за показаното на терена.

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„Дали причината е умора, дали причината е мотивация или че стадионът е празен – оправдания много. Реалността е, че днес не се получи“, коментира той.

„Причината е в психологически аспект и тук не говорим за тактика и качества. А дали някой е примирен с това какво и как се случва, не знам. Но лично за мен щях да се зарадвам да видя по-напористо отношение от футболистите“, добави Славчев.

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