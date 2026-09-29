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Остават броени часове до края на благотворителния търг с ценни артикули на Красимир Балъков

  • 29 сеп 2026 | 18:28
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Остават броени часове до края на благотворителния търг с ценни артикули на Красимир Балъков

Остават броени часове до края на благотворителния търг, организиран в подкрепа на SOS Детски селища „България“. Наддаването продължава до 29 септември, а всеки желаещ все още има възможност да се включи и да стане притежател на ценен футболен или колекционерски артикул, като същевременно подкрепи важна кауза.

Инициативата е организирана с участието на Красимир Балъков, Bulgarian Football Shirts, Sportal.bg и Digital ID и е част от събитията, посветени на 60-годишния юбилей на легендарния български футболист.

Балъков е посланик на SOS Детски селища „България“ вече повече от 30 години, а настоящият търг отново обединява футболната история и колекционерската страст в подкрепа на децата и семействата, които имат нужда от подкрепа.

Сред артикулите, за които все още може да се наддава, са рамкирани и лично подписани снимки на Красимир Балъков, специално създадени за изложбата „60 години Красимир Балъков“ картини на пловдивския художник Иван Иванов – VansZ, както и подписана реплика на емблематичния червен екип от САЩ'94.

В търга са включени още фланелки на Спортинг (Лисабон) и Щутгарт, свързани с футболната кариера на Балъков.

Наддаването е в разгара си, но времето изтича! Желаещите да се включат могат да го направят чрез коментар под снимката на съответния артикул на официалната страница на Bulgarian Football Shirts.

Всички събрани средства ще бъдат дарени в подкрепа на SOS Детски селища „България“.

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