Котев: Срамни два мача, не бяхме готови за оставката на селекционера

Техническият директор на Българския футболен cъюз Кирил Котев бе силно разочарован от мачовете на България срещу Люксембург и Естония като ги определи като "срамни". Ръководителят също така сподели, че БФС не е очаквало оставката на Александър Димитров и все още не е взето решение кой ще изведе националите в Рейкявик срещу Исландия след няколко дни.

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"България не трябва да изглежда по този начин. Два мача изиграхме, които не отговарят на нашите цели. Срамни два мача. Не очаквахме, че ще изиграем такива слаби мачове и не бяхме подготвени за това негово решение. Тепърва ще има разговори и ще се вземат мерки кой да води отбора занапред. Виждате, че младежкият национален отбор, 19 годишните играят добре, така че има потенциал. Надявам се да подобрим драстично играта, но сме далеч от добър отбор. Няма какво да го крием. Мястото ни е реално. Не бяхме подготвени за това решение. Ще говорим, обсъждаме и ще вземем мерки“, каза още Котев.

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