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Цонев: Искахме повече победата

  • 30 сеп 2026 | 00:06
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Халфът на националния отбор Борислав Цонев бе разочарован от равенството на тима 0:0 с Естония. Полузащитникът е на мнение, че нашият тим е имал повече желание за успех, но не е съумял да го материализира.

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“Имахме шансове, но не успяхме да отбележим. Естония се защитаваше добре и имаше някакви положения на преходи. Може би равенството е логично, но аз отвътре усетих, че ние искахме повече победата. Ние сами трябва да се вдигнем и да покажем някакъв ентусиазъм, за да се представим добре. Не е приятна позицията ни в класирането и дано в следващите мачове вземем повече точки”, каза Цонев.

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