Конса и О'Райли под въпрос за двубоя на Англия срещу Чехия

Защитниците Езри Конса и Нико О'Райли остават под сериозен въпрос за предстоящия сблъсък на Англия от Лигата на нациите срещу Чехия във вторник вечер. Двамата футболисти бяха единствените от целия състав на "трите лъва", които пропуснаха официалната тренировка в понеделник сутрин, след като се подготвяха по индивидуални програми.

Конса и О'Райли записаха пълни 90 минути в съботния двубой, в който англичаните отстъпиха с 2:3 пред Испания. О'Райли от Манчестър Сити стартира като ляв краен бранител – позиция, която си извоюва по време на Световното първенство. Евентуалното му отсъствие отваря шанс за изява пред Люис Хол. Именно след грешка на О'Райли се стигна до изравнителното попадение на Алекс Баена за 2:2 на „Уембли“, преди световните шампиони да стигнат до пълния обрат.

В същото време централният бранител на Арсенал Езри Конса се превърна в една от най-доверените фигури за селекционера Тухел, започвайки като титуляр в седем от осемте срещи на Мондиала. Ако той не успее да се възстанови навреме, като основен фаворит за негов заместник в центъра на защитата се очертава Джарад Брантуейт, който в двубоя срещу Испания се появи в игра към края на мястото на Марк Геи.

За националния тим на Англия предстоят общо четири мача в настоящия международен прозорец. След поражението от Испания островитяните ще се изправят срещу Чехия в мачове на разменено гостуване, между които им предстои и пътуване до Риека за сблъсък с Хърватия.

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Снимки: Imago