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Томас Тухел: Не приемам обаждания от мениджъри от Премиър лийг

  • 28 сеп 2026 | 11:26
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Томас Тухел: Не приемам обаждания от мениджъри от Премиър лийг

Английските национали са изправени пред изтощителна серия от четири мача в рамките на 11 дни, но Томас Тухел е непреклонен, че няма да се вслуша в мениджърите от Премиър лийг, които искат почивка за своите звезди. Германецът ще откаже да приема обаждания от мениджъри на клубове от Висшата лига и настоява, че би било „лудост“ да се очаква от него да дава почивка на играчи.

Най-големите звезди на Англия се завърнаха изтощени от Световното първенство, имаха кратки летни почивки и веднага се потопиха в тежката програма на своите клубове.

Въпреки това Тухел е твърдо решен да избира най-силния си състав по време на целия прозорец за националните отбори, дори ако клубовете от Висшата лига се притесняват от евентуални контузии на играчите си.

Англия игра с Испания на „Уембли“ в събота, след което се изправя срещу Чехия във вторник, Хърватия следващата събота и отново срещу Чехия на „Уембли“ във вторник, 6 октомври.

Селекционерът заяви: „Не приемам обаждания от мениджъри от Висшата лига. Никога не съм се обаждал на нито един национален селекционер. Така стоят нещата. Не мога да управлявам натоварването на играчите. Просто е невъзможно. Знаех го и като клубен треньор – когато бях от другата страна – имал съм този пример много пъти.

Ако се обадя на треньор в Бразилия или Аржентина, те няма да разберат за какво говоря. Играчите също няма да разберат за какво говоря. Така че защо да го правя и да създавам у играчите впечатлението, че е нормално да направят крачка назад, да играят само едно полувреме или да почиват в един мач? Защо да го правя? Никога не бих го направил. Това е лудост. Искаме да спечелим следващия мач.“

Няколко играчи вече отпаднаха от сметките заради различни проблеми - Деклан Райс, Коул Палмър, Тино Ливраменто, Маркъс Рашфорд и Коби Мейну.

Морган Гибс-Уайт и Джеймс Гарнър бяха повикани, като Тухел очаква да направи някои промени по време на серията от мачове, но ще запази ядрото на отбора, който загуби с малка разлика от Испания.

Тухел казва, че това е неговият „идеален сценарий“ и също така намекна, че може да се наложи играчи да бъдат сменяни по-рано, преди да навлязат в опасната зона на умора и изтощение в края на мачовете. Въпреки това германецът планира да играе с висок интензитет срещу Чехия и няма да има отстъпление от изискванията му.

Тухел добави: „Надяваме се, че можем да намерим тази форма, но ако имате предвид дали ще се хвърлим, тогава отговорът е 100 процента „да“. Трябва да бъдем проактивни и да се борим. Няма място за управление на силите или за икономичен стил. Така иска да играе отборът, така искаме да играем и ние, така че да действаме. Ще бъде различен сценарий, различна обстановка и различно предизвикателство.“

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Снимки: Imago

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