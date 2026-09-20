Гол в края спаси Мъри и Гьозтепе от нова загуба

Отборът на Гьозтепе, воден от българския треньор Станимир Стоилов стигна до драматично равенство 2:2 при домакинството си на Ризеспор от шестия кръг на турската Сюперлиг. Измирлии изоставаха буквално до самия край, но попадение дълбоко в добавеното време ги избави от поражението, а и това ги избави от злата участ да ударят дъното на временното класиране в южната ни съседка. Към момента Мъри и компания са на предпоследното място и въпреки че от началото на кампанията демонстрират добър футбол и имат отбелязани цели 11 попадения, те все още нямат победа и тепърва трябва да мислят как да се измъкнат от зоната на изпадащите.



Ризеспор от своя страна изпусна изгодна възможност да се изравни с третия Бешикташ, който допусна поражение от Амедспор с 1:3 тази вечер.

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