Отборът на Бешикташ, който буквално летеше до този момент през кампанията, получи отрезвяващо приземяване, след като допусна загуба с 2:3 от тима на Амедспор при гостуването си от шестия кръг на туската Сюперлиг.
Това бе втора загуба за истанбулци през този сезон в шампионата, като само преди броени дни те разбиха френския гранд Марсилия с 4:1 в Лига Европа. Така те вече са трети във временното класиране, а първото място бе окупирано именно от днешния им съперник, който има равен точков актив с шампиона Галатасарай и по-добра голова разлика.
Влахович пак вкара, но този път това не бе достатъчно за Бешикташ
Отборът на Бешикташ, който буквално летеше до този момент през кампанията, получи отрезвяващо приземяване, след като допусна загуба с 2:3 от тима на Амедспор при гостуването си от шестия кръг на туската Сюперлиг.