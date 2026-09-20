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  3. Влахович пак вкара, но този път това не бе достатъчно за Бешикташ

Влахович пак вкара, но този път това не бе достатъчно за Бешикташ

  • 20 сеп 2026 | 22:13
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Влахович пак вкара, но този път това не бе достатъчно за Бешикташ

Отборът на Бешикташ, който буквално летеше до този момент през кампанията, получи отрезвяващо приземяване, след като допусна загуба с 2:3 от тима на Амедспор при гостуването си от шестия кръг на туската Сюперлиг.

Това бе втора загуба за истанбулци през този сезон в шампионата, като само преди броени дни те разбиха френския гранд Марсилия с 4:1 в Лига Европа. Така те вече са трети във временното класиране, а първото място бе окупирано именно от днешния им съперник, който има равен точков актив с шампиона Галатасарай и по-добра голова разлика.

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