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Мъри: Определено трябва да подобрим защитата си

  • 21 сеп 2026 | 05:58
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Мъри: Определено трябва да подобрим защитата си

Българският специалист коментира равенството 2:2 на водения от него отбор на Гоьзтепе срещу тима на Ризеспор в двубоя от турската Сюперлиг. С този резултат измирлии останаха без победа и имат три равенства и три загуби. Иронията е, че възпитаниците на Стоилов са едни от най-резултатните отбори в шампионата на южната ни съседка със своите 11 попадения, но така и не могат да спечелят мач през настоящата кампания. Сега специалистът от Хасково ще има на разположение няколко седмици да нанесе необходимите корекции по време на паузата за националните отбори.

Гол в края спаси Мъри и Гьозтепе от нова загуба
Гол в края спаси Мъри и Гьозтепе от нова загуба

“Картината пред нас е съвсем ясна. Вкарваме достатъчно голове, но допускаме твърде много. Това е неприемливо за нас. Определено трябва да подобрим защитата си, независимо с кои хора се на терена.

Вкарахме първия гол, но след това трябваше да отбележим втори и трети. А не успяхме да го направим.

Като се има предвид днешния мач, Гьозтепе беше силен отбор на терена. Всички знаем за кризата с контузиите в защита. Петима от нашите защитници в момента са контузени.

Преди всичко ще увеличим физическия си потенциал през този период и ще се върнем на терена много по-силни, подобаващо на Гьозтепе”, каза Стоилов.

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