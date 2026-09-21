Фенербахче заби 8 гола за най-голямата шампионатна победа в историята си

Турският гранд Фенербахче се развихри за най-голямата шампионатна победа в своята история, спечелвайки с 8:0 като домакин на Еюпспор в среща от шестия кръг на Сюпер Лиг.

Още през първото полувреме „фенерите“ забиха пет гола, което им се случва едва за четвърти път в мач от първенството, а през втората част добавиха още три попадения. Над всички на терена беше Ведат Муричи (7’, 21’, 47’, 55’), който блесна с цели четири попадения. Междувременно, Мейсън Грийнууд (4’ - дузпа, 80’) се отчете с два гола и една асистенция, Ирфан Кахведжи (45+1’) се разписа веднъж и асистира два пъти, а Матео Гендузи (38’) също беше сред голмайсторите за историческия успех.

Така Фенербахче, който записа общо 17-ия си двубой в турския елит с поне седем отбелязани гола, прекъсна серията си от три мача без успех във всички турнири. Съставът на Исмаил Картал се изкачи на шестото място в Сюпер Лиг с актив от 10 точки или на три от изненадващия лидер Амедспор и градския си съперник Галатасарай, който претърпя тежка загуба с 0:4 от Трабзонспор, воден от дошлия от Лудогорец Томас Райс. Еюпспор пък е на последното 18-о място със своите 3 пункта.

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